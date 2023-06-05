日月光擁抱CSR 同心園攜手童心星球合辦「寶寶髒髒藝術派對」

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 積極擁抱企業社會責任 (CSR)，繼成立台灣半導體業第 1 所企業幼兒園 (中壢廠內的同心園)，近期同心園大班小朋友即將畢業，園方攜手兒童美術用品品牌、童心星球，合辦「瘋狂寶寶髒髒藝術派對」，不僅供孩童多元化的教育方式，也讓員工與孩童擁有更多的密時光。

日月光中壢廠同心園園長葉佳玲表示，這次的活動是以今年要畢業的大班孩子為主，想要在他們畢業前，創造一個在學校中有同學、有爸媽一起玩耍、一起畫畫的回憶，讓孩子與家長共享假日時光。

葉佳玲指出，在平時的課程中，園內有很多畫畫的創作，不過「瘋狂寶寶髒髒藝術派對」的模式，是首次嘗試，用沾滿塗料的手在畫布上畫畫，不怕弄髒衣服、臉，用水槍噴顏料在畫布上，又是另一種畫風的呈現，讓孩子們可以知道，畫畫不見得只能用筆畫。

參與此次課程的日月光中壢廠工程師王先生則說，很開心同心園舉辦這個活動，因為這個課程在外面要預約排隊，直接辦在公司的幼兒園裡真的是太好了，在專業的老師引導下，孩子融入故事的氛圍內，接著就讓孩子盡情創作，邊玩邊畫，孩子們都玩得很開心。

童心星球，獨家代理來自英國 Flower Monaco 安全無毒的兒童美術用品，於美國亞馬遜平台上是熱銷品牌，在全球等多地皆有據點，該品牌提倡環保精神，多樣產品使用環保材料製作，與日月光環保理念相同。童心星球強調，本次使用了 Flowermonaco 可水洗小熊顏料、可水洗絲滑慕斯蠟筆，彩繪顏料能讓孩子藉由碰觸顏料、刺激感官，而採用口紅原料製成的慕斯蠟筆，能讓孩子對於蠟筆材質有較多的認識。

葉佳玲進一步說，為了實踐日月光的企業社會責任，後續會規畫以環境教育中，珍惜水資源作為主要的課程，另外也有擬定自然環境教育的活動。

日月光中壢廠人力資源處資深處長郭品泓補充， 公司設立幼兒園，就是希望能降低員工在學費或是接送交通上的負擔，公司對於教學品質的要求，更是以高規格來要求教職人員，因此同心園在教育局的評鑑指標中全數通過，也曾獲得行政院勞委會頒發企業托兒績優單位。

據悉，為了體恤員工有時加班的情況，同心園有延時托育的規劃，老師陪伴小孩、直到家長加完班再來接小孩回家，這部分的費用皆由公司支付老師的加班費，讓員工可以專心的完成工作，不用擔心小孩。

日月光持續的強化員工的福利，中壢廠的同心園推出具創意和員工與孩子同樂的課程，高雄廠的三好幼兒園，同樣有以綠色環境進行自然的特色教學。更值得一提的是，三好幼兒園為節能、環保、綠能建築，太陽能板產電自發自用，佔園所 4 成的用電量，並以全方位智能化監控系統保障校園環境安全。

日月光照顧員工之時，同步推進企業社會責任、永續發展，以日月光高雄廠來說，生產用水一滴循環使用 3.5 次以上，2022 高雄中水廠年已省電一百多萬度，依循碳足跡 ISO14067 計算約減少 509 公噸碳排量，相當於 1.3 座大安森林公園年吸碳量。