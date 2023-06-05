CCL 廠台光電5月營收創8個月來新高 估Q2將超越首季

CCL 廠台光電 (2383-TW) 今 (5) 日公布最新營運資訊，2023 年 5 月營收爲 31.51 億元，創 8 個月來新高，月增 12.38%，年減 9.58%，台光電 5 月營收仍較去年同期衰退，主要受到全世界景氣低迷的影響，客戶仍在庫存調整，AI server 相關材料出貨量持續攀升，估首季財報表現為今年的營運谷底。

台光電 2023 年前 5 月營收 133.14 億元，年減 19.19%。

由台光電 2023 年 4 月及 5 月營收合計爲 59.54 億元，在 6 月接單仍不弱的挹注下，第二季營收將可以超越第一季的 73.59 億元。

台光電 2023 年第一季營收 73.59 億元，毛利率 21.36%，季減 5.49 個百分點，年減 3.62 個百分點，單稅後純益 4.79 億元，季減 65.66%，年減 63.77%，每股純益 1.44 元。

台光電指出，AI server 產品在美系大廠的帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商紛紛設計導入，AI server 相關材料出貨量持續攀升，預計營收貢獻將年增 30% 以上。在高速運算的網通及 AI server 材料大幅出貨帶動下，2023 年網通類產品營運將延續強勁成長動能，營收占比持續提高。

台光電高階 HDI 類載板的材料應用更趨多元，高階筆電及平板新產品因為新世代的晶片功能提升，採取高層數多壓設計；AR/VR 眼鏡、5G 通訊模組、新世代記憶體模組的設計，都會用到高階 HDI 材料，這些新產品、新應用、及新客戶的年成長率超過 50%，將有助於台光電未來業績新增長的動能。