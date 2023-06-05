【熱門話題】MR頭戴式裝置成為本屆話題？元宇宙有望接棒AI熱潮？元宇宙概念股一次看

一、2023 WWDC 會前焦點
蘋果將在美西時間 6 月 5 日 (台灣明日清晨) 舉行一年一度的 WWDC 開發者大會。
按過往經驗蘋果將會推出新品，除了 iOS17、MacBook Air、M2 Ultra、搭載 M 晶片的 Mac Pro 之外，由於 WWDC 蘋果宣傳標語為「Code New Worlds」，且其部落格文章的附圖中，也被發現字母組合起來為「VR headset」
也因此市場預期本次將公開首款 VR 虛擬實境作業系統和設備，而這不只令蘋概個股備受市場關注，也讓市場期待是否會再度興起元宇宙的熱潮。
二、AR/VR/MR 是什麼？
WWDC 也讓 VR 成市場關注的焦點，以下我們就來簡單介紹 AR、VR、MR
擴增實境 (Augmented Reality，AR)
一詞最早於 1990 年提出。
是指透過攝影機影像的位置與角度精算結合圖像分析技術，讓螢幕上的虛擬世界可以和現實世界的場景進行結合與互動的技術，即可同時看到真實世界與虛擬世界並存的內容，最廣為人知的神奇寶貝 GO，即是 AR 應用的例子，或者模擬穿上鞋子的樣子，皆是相關的應用。
隨著近年來穿戴式電子產品運算能力提升，用途也越來越廣泛。
虛擬實境 (Virtual Reality，VR)
利用電腦創造出 3D 的虛擬空間，通常是搭配頭戴式顯示器，因此使用者會完全沉浸在虛擬世界中，不會看到現實環境，當使用者移動或者動作時，虛擬世界就會有對應的回饋，讓使用者有身歷其境的臨場感
混合實境 (Mixed Reality，MR)
算是 AR 與 VR 的結合，一般也會搭配頭戴式顯示器，但不同於 VR 的是使用者看到的是現實世界的環境，並且會再額外堆疊出虛擬的內容，即便 MR 聽起來與 AR 很相似，但它更強調的是現實與虛擬的混合。
延展實境 (X-Reality 或稱 Cross Reality，XR)
任何包含所有現實和虛擬融合的技術 AR、VR、MR，皆可視為 XR 的一部分。
一般投資人可能對於這 3 種技術不甚熟悉，但提到「元宇宙」肯定人盡皆知。
元宇宙的要素主要有三
- 用戶產生的內容
- 長時間登入網路世界
- 像現實般的互動關係
這些元素就與這三項技術有高度的相關性，當然若要延伸也會與傳輸、互聯網有關係，這部分未來會再切出一篇來細談。
三、MR 概念股 (元宇宙概念股)
AR/VR 技術已經問世多年，隨著技術發展日趨成熟，而今蘋果傳出將發表頭戴式裝置的新品，不但有望帶動蘋概股，也有機會扮演元宇宙的救世主。
我們替大家整理的台灣元宇宙概念股如下。
晶片代工：(2330-TW) 台積電
感測元件、晶片：(2340-TW) 光磊、(5351-TW) 鈺創
IC 設計：(2388-TW) 威盛、(2401-TW) 凌陽、(2454-TW) 聯發科、(6237-TW) 驊訊、(5269-TW) 祥碩
記憶體：(2408-TW) 南亞科、(8299-TW) 群聯
頭盔：(2498-TW) 宏達電
網通晶片：(3169-TW) 亞信
光學鏡頭：(3406-TW) 玉晶光、(3504-TW) 揚明光
WiFi 晶片：(8040-TW) 九暘
眼鏡廠：(4980-TW) 佐臻
鏡片光學模組貼合、鏡片鍍膜：(6456-TW)GIS-KY、(6742-TW) 澤米
IC 載板：(3037-TW) 欣興
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