〈台幣〉聯準會預告唱鴿美元轉弱 新台幣升8.5分收30.655元

聯準會 6 月有望暫停升息，壓抑美元升勢，新台幣兌美元今 (2) 日續升，終場升值 8.5 分收在 30.655 元，台北及元太外匯交易市場合計成交量 13.53 億美元；另，新台幣單周升值 9.3 分、升幅 0.3%，周線翻紅。

台股在 AI 族群帶動下，激勵指數帶量大漲 194.26 點，收在 16706.91 點，台股勁揚也讓新台幣早盤跟著揚升，新台幣兌美元早盤一度彈升 1.2 角，匯價高點站上 30.62 元。

聯準會釋放鴿派訊息、美國製造業數據疲軟，壓抑美元多頭氣勢，美元指數回檔至 103，美元轉弱激勵非美貨幣轉強，人民幣及離岸人民幣兌美元雙雙升破 7.1 價位，日元兌美元也升破 139 元，新台幣也延續升值格局，升破 30.7 元價位。

外匯交易員說，新台幣一早升抵制 30.620 元後，部分進口商買盤陸續敲進，讓新台幣升幅略有下降，但因美國今晚即將公布非農就業數據，加上市場觀望聯準會 6 月利率政策，外資態度轉向觀望，不僅壓抑新台幣升幅，交易量也縮至 13.53 億美元。

展望後市，匯銀人士研判，在聯準會可望暫停升息、美元升勢趨緩後，強勢美元可望先休息，新台幣則有望隨其他非美貨幣走升，短線偏升整理機率高。

主要亞幣中，新台幣升幅 0.28%、人民幣升幅 0.53%、韓元升幅 0.92%、日元也有 0.03% 的升幅。