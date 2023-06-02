AI趨勢帶動 全球200G、400G交換器Q1出貨比重達2成

研調 Dell"Oro 近期發布報告指出，資料中心中心交換機今年第一季銷售仍較去年同期成長逾 20%，連續 4 季營收創高峰，且在 AI 帶動下，第一季 200G、400G 交換器占整體銷售比重達 25%、出貨比重達 20%。

Dell"Oro 副總裁 Sameh Boujelbene 表示，缺料緩解持續帶動積壓訂單出貨，目前供應商出貨狀況與前季相比，一些產品交貨時間已縮短 4 成，同時，隨著訂單持續消化，去年供應商漲價的效應也開始浮現。

Boujelbene 指出，所有主要供應商都呈現成長，但 Arista (ANET-US) 成長速度是市場平均的 3 倍，輝達 (NVDA-US) 交換器解決方案第一季表現也亮眼，第一季成長幅度優於市場平均，市占率也增加 1 個百分點。

Dell"Oro 表示，第一季交換器銷售中，有接近 6 成來自於雲端服務提供商 (CSP) 的需求帶動，值得注意的是，大型企業的訂單則占剩下 3 成。

Dell"Oro 指出，AI 應用的推動下，200G、400G 交換器銷售占整體市場營收比重達 25%，出貨比重達 20%，儘管谷歌、亞馬遜、微軟和 Meta 仍是主要拉貨動能，但 Tier 2、3 雲端服務服務商和大型企業近期拉貨動能也在增加。