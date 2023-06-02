〈雙鴻股東會〉水冷散熱拿下輝達AI伺服器訂單 2025年邁向高峰期

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 今 (2) 日召開股東會，董事長林育申會後表示，輝達 NVIDIA(NVDA-US)重新定義 AI 伺服器後，其水冷散熱幾乎是由雙鴻供應，今年伺服器營收比重將一舉攀升至 30%，看好水冷散熱 2025 年出貨量將邁入高峰期。

雙鴻伺服器大客戶美超微 (Supermicro) (SMCI-US) 拿下輝達伺服器新品 GH100 GPU，就供應其水冷散熱解決方案，此外，今年全系列新品幾乎都已經導入水冷散熱。

林育申指出，GH100 GPU 瓦數超過 700W，因此多採用水冷散熱，目前是小量出貨，預計第四季到明年才會放量。

雙鴻預估，AI 伺服器需求慢慢開始擴大，目前仍以 AI 資料中心為主要對象，若下半年訂單順利出貨，今年伺服器營收比重將從去年的 23% 提升至 30%，其中 AI 伺服器約占 5-10%。

林育申表示，AI 伺服器全面導入水冷散熱後，對營收貢獻不小，尤其整體 ASP 比氣冷提升 10 倍，另外邊緣運算近期也陸續開始加入水冷散熱。

他進一步說，客戶對水冷散熱反映好好，不過目前 AI 效能仍面臨電源、網通設備頻寬等問題，以及伺服器平台轉換時間，下半年出貨量不會太多，明年才會全面導入，同步帶動市占率進一步攀升，2025 年是新高點。