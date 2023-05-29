綜所稅申報倒數3天 還有80多萬戶沒報稅

5 月綜所稅申報截止日倒數計時，根據財政資訊統計，統計至 28 日為止共逾 562 萬件完成申報，以總申報件數 645 萬件計算，目前約 80 多萬戶、約 12% 的民眾還沒完成報稅。

根據財政資訊中心統計，統計到 28 日為止，共約 562 萬 2705 件完成綜所稅申報，其中有 428 萬 7064 件透過網路申報、占比約 76%，其次則是稅額試算約 130 萬餘件，人工申報則有 2.4 萬件排名第三，另有 4000 多人以二維條碼申報。

進一步看以網路申報的民眾，將近 160 萬件採線上版方式申報、占比 37%，手機報稅約 140 萬多件、占比 33%，離線版則有 128.4 萬件、占比約 30%。

財政部表示，今年綜所稅網路申報試辦附件上傳服務，納稅義務人使用手機版、線上版或離線版報稅系統完成申報後，如須檢送證明文件，可選擇透過系統上傳 PDF、PNG、或 JPG 格式之附件檔案。

如果以手機拍照上傳約 3 至 5 張 (檔案容量每戶上限 10MB，檔案不可加密)，附件張數較多者，建議掃描為 PDF 檔上傳，且為利日後查核需要，證明文件請自行保存 7 年。

今年手機報稅開放選擇現金繳稅，應自行繳納稅額 3 萬元以下者，可憑繳納單編號及納稅義務人身分證統一編號到 4 大超商多媒體資訊機列印繳納單至櫃檯繳納，也可選擇列印繳款書至代收稅款金融機構或 4 大便利商店繳納。如果應自行繳納稅額超過 3 萬元者，擇要列印繳款書至代收稅款金融機構繳納。

為方便民眾報稅，國稅局將在 5 月 29、30、31 日中午加班收件，報稅截止日 5 月 31 日則延長到晚上 7 時。



