鴻海5G產品布局新斬獲 取得O-RAN聯盟OTIC室外RU認證

鴻海 (2317-TW) 今 (1) 日宣佈，旗下 RHON 系列 5G 室外型 O-RU 產品，獲 O-RAN 聯盟 OTIC (Open Testing and Integration Centre) 認證。目前鴻海室外型 5G O-RU 產品，除了在台、日兩地建置，也與國際多家一線 5G 大廠合作，完成電信設備的端到端整合測試。

鴻海表示，瞄準強調乾淨網路 (Clean Network) 要求的 5G O-RU 市場，多年來與英特爾、Analog Devices、Keysight Technologies 等國際大廠合作，投入研發、設計、製程資源，開發多款室內型及室外型之 5G O-RU 產品，客戶遍及歐美、日本、台灣。

目前鴻海室外型 5G O-RU 產品部署在台灣高雄的展覽館、日本客戶則於橫濱、廣島 Local 5G 場域建置；並且與國際多家一線 5G 大廠合作，完成電信設備的端到端整合測試。

鴻海表示，5G O-RU 可彈性部署於公網及專網場域，且可依客戶與情境需求，和不同廠牌的核心網路 (Core Network) 與基頻單元設備（Baseband Unit, BBU）介接，從而提升部署彈性，並降低整體組態成本。

將持續精進 5G O-RU 產品之功能開發與性能提升，實現 5G 高速度、低延遲、多連結特性，實現前瞻研發於商業應用落實，在人工智慧、智慧城市、智慧工廠等領域，發揮 5G 網路的價值與效益。

而這也是去年鴻海榮獲全球首張 5G O-RAN 室內型遠端射頻模組 (Radio Unit, RU) 認證後，再獲室外型產品認證，也成為全球唯一同時擁有 O-RAN 聯盟 OTIC 認證之室內型及室外型 O-RU 的企業。