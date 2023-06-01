陳俊聖：PC產業庫存鬧鬼已過 宏碁資訊推企業級生成式AI

PC 大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (1) 日出席 COMPUTEX 表示，PC 產業庫存鬧鬼 (Haunted) 這件事已過，宏碁庫存也已回到健康水位，第二季後半段起有新訂單湧入，下半年情況會比較好。

另外，陳俊聖也指出，宏碁持續拓展新事業，旗下宏碁資訊 (6811-TW) 已開始提供企業級生成式 AI(Generative AI)，針對客戶需求進行客製化，目前正協助多家客戶進行半導體設計，有助紓解台灣半導體人才不足的問題。

針對 PC 產業，陳俊聖說，通路庫存鬧鬼的情況已經過去，現在不論是宏碁與通路的庫存都已回到健康水位，但因 PC 產業本來就是成熟產業且供過於求，價格競爭不會有結束的一天，宏碁也早有心理準備。

營運走勢方面，陳俊聖認為，第二季起初與上季疲弱狀況相當，但後半段開始有新訂單湧入，部分產品也開始追貨，包括商用、消費、教育和電競產品等，甚至在烏克蘭都有教育標案開出。

整體來看，陳俊聖預期，宏碁上半年表現可能不如去年同期，但下半年情況會比較好，坦言 PC 產業近年走勢如同「雲霄飛車」，需求退潮以後開始壓力測試，宏碁第一季營運已低到不能再低，卻仍可以維持獲利，意味已通過壓力測試。