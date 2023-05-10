談宏碁人事調整 陳俊聖：偉大公司才做得出這安排

宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (10) 日針對近期組織調整做出回應，外界聚焦簡慧祥出任新總經理的原因，陳俊聖指出，偉大公司才做得出這種安排，這是成熟企業文化的展現。

市場預期宏碁共同營運長制度就是要培養成為未來董事長、總經理人選。陳俊聖表示，一般台灣、中國企業都有輪資排輩的文化，但當時自己在英特爾經歷就非常不一樣，主導全球行銷時，不少下屬是他原來的長官。

陳俊聖也提到，增設總經理職位的想法在董事會已經有共識，剛好趁董事會改選前進行人事改組。組織形成上，陳俊聖表示，目前計畫就是自己當董事長，總經理為簡慧祥，而營運長就維持一位。

陳俊聖表示，簡慧祥在宏碁待 20 年，近年主要負責顯示器業務，非常滿意 3 年前將建碁董事長一職交給他，他任內不僅跨足充電樁業務，也拿下歐洲加氫站業務，帶領業績茁壯。

至於未來營運方式，陳俊聖提到，自己仍負責旗下金虎與各區域管理，簡慧祥將接手台灣區 PC 業務掌握市場脈絡，且還是會擔任建碁總經理，現階段仍於交接業務階段，期望一個月內完成，屆時職務規劃更明朗。

宏碁上周董事會通過決議設立總經理職位，委由簡慧祥擔任，共同營運長黃資婷已申請退休獲准，其總部職務將由簡慧祥總經理兼任，中國區總經理職務將由泛亞營運總部侯知遠總經理負責，而台灣區業務將直接向簡慧祥總經理匯報。