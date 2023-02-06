晶技1月營收探35個月來低點 今年看好車用市場成長

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 第一季仍受到客戶端去化庫存的不利影響，今 (6) 日公布 2023 年 1 月營收以 7.31 創 35 個月來單月營收低點，月減 24.66%，年減 35.57%，今 (2023) 年晶技仍看重車用頻率元件出貨穩定成長，車用頻率元件出貨穩定成長。

晶技 2022 年 12 月認列近 1 億元的匯兌損失後，自結單月稅前盈餘爲 1 億元，月減 9.64%，年減 61.3%，單月每股稅前盈餘 0.32 元，累計 2022 年全年稅前盈餘 33.99 億元，年減 8%，每股稅前盈餘 10.97 元。

同時，由晶技在中國大陸寧波轉投資成立的晶創科技，供應中國包括新能源車等車廠使用，晶創科技已獲當地政府核准爲高新科技企業，將獲稅負的減免，在可獲回溯之下，將使晶技全年有效稅率下降 1-2 個百分點，使晶技全年每股純益將跨越 9 元。

晶技去 (2022) 年以來車用頻率元件穩定出貨，第三季營收占比提高到 14-15%，預估全年出貨量將創高，同時，晶技提出對車用頻率元件產品區塊的成長寄予厚望，目標在 2025 年達成車用頻率元件營收占比倍增到集團營收的 30%，等於較去年的約 15% 占比倍增。

晶技新成立晶創科技，目前自有產能設在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內獨立生產，每月產能將擴大至 6000 萬顆，晶創在浙江寧波取得 33 畝建廠用地建廠，興建中的新廠預計 2023 年每月開出 6000 萬顆新產能，後續將擴充至每月 2 億顆的產能。

就晶技頻率元件產品應用別來看，車用產品毛利率達 45%，晶技透過廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 等 EMS 廠打入美系電動車供應鏈，也進入鴻海 (2317-TW) 等積極發展電動車的科技廠。