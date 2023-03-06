晶技去年EPS 9.06元 擬配發每股現金7元 殖利率達7.83%

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 去 (2022) 年財報出爐，全年稅後純益 28.06 億元，年減 9.99%，爲歷史次高獲利紀錄，每股純益 9.06 元，晶技董事會決議配發每股 7 元現金股利，以今天晶技 89.4 元收盤價計算，股利現金殖率爲 7.83%。

晶技股東會日期爲 5 月 30 日。

晶技 2022 年第四季營收 30.07 億元，單季毛利率 38.09%，季增 0.08 個百分點，年增 1.57 個百分點，稅後純益 4.43 億元，季減 48%，年減 35.42%，每股純益 1.43 元。

晶技 2022 年全年營收 131.7 億元，毛利率 38.2%，年增 1.29 個百分點，稅後純益 28.06 億元，年減 9.99%，爲歷史次高獲利紀錄，每股純益 9.06 元。

晶技 2022 年以來車用頻率元件穩定出貨，去年第三季營收占比提高到 14-15%，預估全年出貨量將創高，晶技指出，浙江寧波新設立晶創科技新廠，預計今年第四季進入量產，同時，在此一投資案完工的挹注產能之下，目標在 2025 年營收占比倍增到 30%。

晶技 2022 年 5G 網通與車用產品爲兩大關鍵成長區塊，全年營收占比將達 50%，其中車用頻率元件出貨穩定成長，目前在全球市占約 10%、排名第三，隨著晶創以專用生產線開拓車廠及 Tier1 汽車電子廠，隨著新廠、新產能明年加入後，市占可望加速提升。

同時，晶技提出對車用頻率元件產品區塊的成長寄予厚望，目標在 2025 年達成車用頻率元件營收占比倍增到集團營收的 30%，等於較去年的約 15% 占比倍增。