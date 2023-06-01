摩根大通：今年中國經濟成長偏樂觀 市場對人民幣破7「脫敏」

2023 年摩根大通全球中國峰會周三（31 日）於上海揭幕，摩根大通中國首席經濟學家朱海斌在峰會前夕表示，他對今年全年中國經濟成長的看法偏樂觀，且他認為現在市場已逐漸對人民幣破 7「脫敏」，全年人民幣匯價將處於區間震盪格局。

據《中國基金報》報導，朱海斌周二說，摩根大通對今年中國經濟成長的預測偏樂觀，預估今年全年成長率為 5.9%，消費對國內生產毛額（GDP）的貢獻略高於 4.2%，與 2018 年、2019 年基本接近。

朱海斌認為，今年中國的消費復甦屬於「K 型復甦」，即不同收入水準群體的消費復甦步調會出現一定差異。

在人民幣匯率方面，朱海斌表示，近來人民幣匯價破 7，為近幾年來第三次破 7，但現在市場對 7 的敏感程度明顯下降。全年來講，以下兩個因素可能會牽動人民幣匯率。

第一、全球範圍來看，今年歐美整體經濟成長率下行，中國與印度可能相對表現較好。按目前預期成長率差距，人民幣匯率將能獲得支撐。

第二、從經常帳順差角度看，今年經常帳順差很可能會明顯縮小，這將對人民幣匯率帶來壓力。兩股力量對沖下，今年人民幣匯率預估將維持區間震盪，預測到年底在 6.8～6.9 元左右。

摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑則在周三表示，中國經濟進入「弱復甦」。她說，經濟周期有四個狀態，從收縮、恢復、擴張到經濟成長放緩四個象限。去年 10～11 月，摩根大通 QMI（量化宏觀指數）顯示，中國經濟觸底反彈，從收縮期進入恢復期，但恢復期在 2 月初又出現一定反覆，可以說是一個相對弱的恢復。

2023 年摩根大通全球中國峰會周三登場，超過 2,600 人與會，遍佈全球 37 個國家與地區，企業總市值高達 4.5 兆美元。