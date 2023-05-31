索取AI類股懶人包！錯過一顆蘋果 不要再錯過AI

5/25 美國晶片公司輝達 Nvidia 公布上季財報優於預期，同時對本季營收展望極度樂觀，此消息傳出後讓全球投資人雀躍不已，台灣更是掀起一波黃仁勳旋風。投資人感到興奮是因為幾個月下來，AI 終於不再只是空談，而是創造了實際的營收。Nvidia 股價漲勢不停，今年以來已上漲 166.5%，台股相關概念股也同樣受到帶動，其中因 Nvidia 最高階的 H100 繪圖處理器 GPU 訂單是交給台積電，也讓台灣科技業來了一場即時雨，天降甘霖，不經讓人感受到從以往的「一顆蘋果救台灣」如今是「一張顯卡救台灣」。

過往一顆蘋果救台灣

2007 年第一代 iPhone 誕生，改變人們對手機的定義，智慧型手機成為近十年的科技大趨勢，也讓當年面臨 IT 產業成長停滯瓶頸的台灣科技廠獲得轉型契機。蘋果不僅為自己創造奇蹟，也讓台灣科技業延續十年的輝煌年代，蘊育了蘋概三王，包括護國神山台積電 (2330) 、股王大立光 (3008) 及小股民最愛的鴻海 (2317) ，他們站在浪頭上，掌握住大趨勢的企業快速壯大，同時也讓搭上這艘船的股東們享受到豐碩的果實。

然而 2018 年蘋果新機 iPhone XS 上市，徹夜排隊的人潮不再，一顆蘋果救台灣的神話隨之破滅，當手機銷售不如預期，科技廠面臨密集砍單，讓全球蘋概股在 2018 年 10 月後慘遭血洗，台灣科技業除了靜觀其變外，也開始積極尋求突破，擴大布局領域。

如今一顆晶片撐台灣

此波由 ChatGPT 熱潮帶動 Nvidia 股價大漲，也連動到台股 AI 相關個股，包含世芯 - KY(3661) 、創意 (3443)，股價同創新天價，散熱相關的雙鴻也同步走揚。顯示出全球投資人瘋狂追逐 Nvidia 到天價估值、負擔高風險後，同時也開始關注 Nvidia 上下游產業鏈。由相關概念股的表現可見台股在這波 AI 浪潮下，成為最直接的受惠者。

掌握財富重分配的絕佳時機

過往你可能曾經錯過了一顆蘋果救台灣的 10 年投資契機；然而，現在有一波由 AI 所引領的投資趨勢正在興起，並在看似不景氣的衰退浪潮下力挽狂瀾、逆勢成長，這次你還有機會。我們若能讓財富與世界一流的企業獲利引擎掛勾，可想而知未來成長的動力將會有多龐大。



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本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。