鴻海旗下電動車廠鴻華先進 送件申請創新板上市

鴻海 (2317-TW) 集團旗下鴻華先進科技今 (31) 日向臺灣證券交易所送件申請創新板上市。鴻海董事長劉揚偉也在股東會指出，很快就能看到電動巴士的海外市場布局。

鴻華先進 2020 年成立，由鴻海持股 51%、裕隆 (2201-TW)49% 合資成立，藉由二大集團過去數十年來在資通訊產業及汽車產業的經驗與優勢，從事電動車技術研發、整車及零組件製造管理及銷售服務。

鴻華先進主要產品涵蓋電動車的平台、成車及零件等，提供從關鍵模組到整車系統集成服務的新創平台，透過一站式服務，提供客戶快速且符合經濟效益方式，實現其移動應用的概念。

目前鴻華先進已發表 Model B、Model C、Model E、Model T 等原型車設計，其中，首款產品電動巴士 Model T 量產車已於國內市場銷售，首款乘用車 Model C 量產版車已設計完成，正展開實車測試驗證，預計第四季量產交付，國外市場則朝主流電動巴士、乘用車布局。

技術層面上，鴻華先進具有純電模組化平台、融合域 EEA 架構、軟體定義車輛及安全聯網上的競爭優勢。

商務模式方面，鴻華先進在具備電動車整車設計研發能力的廠商中，是少數以「開放模式」、「共用開發」為立足點，打破傳統車廠「封閉模式」、「各自發展」的生態鏈，提供客戶「模組化共用」及「彈性化客製」服務模式，同時憑藉優異研發能力及優勢，提供產品在降低開發代價及產品性能提升上的競爭力。