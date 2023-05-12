調查：美國人對長期投資黃金支持度上升 已超過股票

由於升息和股市不確定性增加，美國投資者的看法正在轉變，在金價飆升之際，對投資黃金的支持率正在快速上升。

根據最新的蓋洛普 (Gallup) 民意調查，首選的長期投資資產仍然是房地產，但它從去年創紀錄的 45% 的支持率，大幅下降到 2023 年的 34%。 調查稱：「過去一年的高利率，使房地產市場降溫，抑制了消費者對房地產投資的熱情。」

相較之下，認為黃金是最佳長期投資標的，支持比率由 2022 年的 15% 躍升至 26%，這是自 2012 年以來最高。黃金已經超過股票，成為第二受歡迎的投資，並且已經接近第一的位置，有超過四分之一的受訪者將黃金視為最佳長線投資。

與此同時，美國人對股票 / 共同基金作為長期投資失去了信心，偏好從去年的 24% 下降到今年的 18%。

(圖表來源: Kitco.com)

蓋洛普指出，當房地產和股票的信心下降時，黃金往往是受益者。這通常發生在經濟衰退或不確定時期，就像大蕭條時期發生的那樣，並且在今日再次出現。

將儲蓄帳戶 / 存單視為最佳投資的投資者比例，從 2022 年的 9% 上升到 2023 年的 13%。對債券的偏好從 4% 上升到 7%。FTX 崩潰後，對加密資產的支持率，由 8% 下降到 4%。

調查於 4 月 3 日至 4 月 25 日進行，隨機抽取了 1013 名美國成年人。這項調查自 2011 年以來一直在每年 4 月進行，是經濟和個人財務調查的一部分。