仁新子公司Belite完成3000萬美元增資 推進臨床試驗

仁新醫藥 (6696-TW) 今 (31) 日公告，子公司 Belite(BLTE-US)獲得數家國際大型基金挹注資金，完成 3000 萬美元增資案，資金將加速推進新藥 LBS-008 針對視網膜地圖性萎縮 (GA，晚期老年性乾性黃斑部病變) 的臨床試驗。

仁新看好，若臨床試驗完成，LBS-008 可望成為全球首款治療 GA 以及中期乾性黃斑部病變 (乾性 AMD) 的口服藥物，搶攻全球龐大的未被滿足醫療需求的市場。

Belite 此次增資引入數家規模超過 70 億美元的國際知名基金，其中包括一間規模超過 270 億美元的國際知名基金，進一步與國際資金接軌及提升其國際知名度，也強化公司財務狀況，可望加速推進 GA 臨床三期試驗。

Belite 開發中的新藥 LBS-008 取得美國哥倫比亞大學全球專屬授權，為治療乾性 AMD 與斯特格病變口服新藥。根據美國國家衛生院 (NIH) 官網指出，老年黃斑部病變造成數以百萬美國人失明，其中乾性 AMD 占比達九成，全球更有高達 1.9 億人罹患乾性 AMD，並造成全球每年 2550 億美元醫療支出，至今無治療口服藥物。

仁新表示，LBS-008 2011 年獲選納入 NIH 旗下「神經治療藍圖計畫」，至今仍是該計畫當前藥物開發項目中唯一獲選用於治療乾性 AMD 的候選藥物，NIH 更在其官網公開認可，LBS-008 治療斯特格病變新藥一旦獲得批准，將有助加速 LBS-008 治療乾性 AMD 的臨床試驗進程。

另外，由於 LBS-008 斯特格病變臨床二期的 18 個月數據顯示其延緩病情惡化成果，讓 LBS-008 治療斯特格病變更接近取得藥證，更同時增加乾性 AMD 開發的成功率。

目前 LBS-008 正同時開展兩項臨床三期試驗，針對斯特格病變青少年病患的全球三期臨床試驗正積極收案，並預計於今年下半年收案完成，更預計於 2024 年中進行期中分析，若數據正面，將有機會提早搶攻藥證。

針對 GA 的臨床三期試驗預計於今年年中開始招募病患，搶攻全球首款治療乾性 AMD 之口服藥物的龐大市場，且未來不排除與國際藥廠授權合作，以加快新藥開發或商業化之腳步。