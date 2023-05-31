〈聯電股東會〉OLED驅動IC需求旺 下半年12吋稼動率估回升至9成

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今(31)日召開股東會，財務長劉啟東會後表示，目前未看到下半年半導體產業景氣出現明顯復甦，但隨著 OLED 驅動 IC 需求暢旺，12 吋產能利用率可望回升至 9 成。

劉啟東表示，上半年客戶持續進行庫存調整，調整情況較預期緩慢，目前訂單能見度到 8 月底，8 吋稼動率下滑，不過，下半年 28 奈米 OLED 驅動 IC 產能供不應求，12 吋產能利用率可望達 9 成水準。

從各應用來看，劉啟東表示，手機需求較差、PC 也沒有特別好，工控與車用方面則因客戶庫存已達到一定水準，需求觸頂、拉貨動能開始放緩。

整體而言，劉啟東指出，第三季市況氛圍未明顯改變，下半年未見強勁復甦力道，目前沒看到年底會好轉跡象；而成本方面受電價調漲與夏季電價影響，將侵蝕下半年獲利率約 1-2 個百分點。

至於價格，劉啟東表示，面對景氣低迷，公司堅守價格，但會支持客戶，不會讓客戶喪失競爭力或流失市占率，在策略上會配合。

聯電目前 28 奈米 OLED 製程市占率超過 7-8 成，劉啟東表示，為鞏固領先地位，將透過特殊製程，進一步拓展至 22 奈米產品線，並會複製成功經驗至嵌入式微控制器 (MCU)、RFSOI 等領域。

聯電共同總經理簡山傑致詞時也表示，雖然景氣週期性變化持續，但在 5G、智慧物聯網與電動車等大趨勢推動下，持續樂觀看待半導體中長期需求成長動能。

