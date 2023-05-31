〈台股盤前要聞〉黃仁勳站台挺廣達、正淩啖AI商機 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。輝達執行長黃仁勳昨 (30) 日在 COMPUTEX 展中參觀組裝夥伴廣達 (2382-TW) 旗下雲達攤位，他表示，生成式 AI、加速運算已經讓電腦工業重生，而這也是廣達的黃金機會；正淩 (8147-TW) 大啖 AI 商機，近期輝達 (Nvdia) 子公司 Mellanox 訂單顯著回溫，公司看好下半年營運可望跳升。以下是今 (31) 日必看重要財經新聞。

黃仁勳：電腦工業已重生 這是廣達的黃金機會

輝達 (NVDAUS) 執行長黃仁勳昨 (30) 日在 COMPUTEX 展中參觀組裝夥伴廣達 (2382-TW) 旗下雲達攤位，會中表示，生成式 AI、加速運算已經讓電腦工業重生，而這是台灣、也是廣達的黃金機會。閱讀全文...

正淩啖 AI 商機 輝達子公司訂單顯著增溫

連接器廠正淩 (8147-TW) 大啖 AI 商機，近期輝達 (Nvdia) 子公司 Mellanox 訂單顯著回溫，加上拓展 AI 晶片散熱模組的連接器放量出貨，公司看好下半年營運可望跳升。閱讀全文...

台塑董座：下游庫存調整近尾聲 下半年不看淡

台塑 (1301-TW) 昨 (30) 日召開股東會，董事長林健男表示，中國持續推出刺激經濟政策、歐美逐步停止升息，下游加工廠庫存調整也接近尾聲，看好第三季迎來石化傳統旺季、需求可望回升，下半年展望不看淡。閱讀全文...

美禁高階晶片銷中 黃仁勳：中國會扶植當地 GPU 業者

AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 昨 (30) 日舉辦記者會，針對美禁止高階晶片銷售至中國，執行長黃仁勳坦言，自己無法預測法規一事，不過，中國擁有全球最好的雲端服務之一，AI 產業也正迅速發展，中國政府將利用機會培養當地業者，直言在中國很多人都想開 GPU 公司。閱讀全文...

長榮 Q2 平均裝載率逾 96% 對維持獲利具信心

長榮 (2603-TW) 昨 (30) 日召開股東常會指出，過去兩年運價太高，現在則是「不見得運價回到疫前水準後，公司就會賠錢」，對穩住獲利仍具信心，並透露，第二季平均裝載率達 96%-98%，優於其他同業平均約 80-90%，依目前各景氣指標看，第三季理論上會較上半年好。閱讀全文...

華邦電董座焦佑鈞：下半年沒有特別需要擔心的地方

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 昨 (30) 日召開股東會，董事長焦佑鈞表示，第二季市況估已觸底，看好未來市場需求，產能利用率已拉升約 1 成，下半年沒有特別需要擔心的地方。閱讀全文...

樺漢在手訂單續創高能見度達明年 Q1 董座：今年營收獲利強勁

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW)30 日召開股東會，董事長朱復銓表示，在手訂單持續創高，能見度已達明年首季，今年全年營收與獲利將保持強勁。閱讀全文...

統一超羅智先：景氣看不準 預計暑期交割家樂福股權

統一超 (2912-TW) 昨 (30) 日召開股東常會，董事長羅智先表示，景氣還是看不準，只能好好過每一天；至於公平會有條件通過統一 (1216-TW) 合併家樂福，交割時間預計會落在暑期。閱讀全文...

新光金首季 ROE 出現負數為 - 4.13% 惟 EV 逆勢年增 8%、淨值已回升

新光金 (2888-TW) 昨 (30) 日舉行法說會，首季不但虧損超過 90 億元，且合併股東權益報酬率 (未年化) 出現 - 4.13%，發言人林宜靜表示，主要是年化避險成本居高不下，且股債資本利得減少所致。為強化資本，公司評估發行長天期的次順位債。不過並非全然只有壞消息，新光金隱含價值逆勢年增 8%，且淨值也已回升超過 6%。閱讀全文...