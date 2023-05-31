東浦進入中期發展布局 砸5億元投資東南亞泰國新廠

隨著 EMS 廠大量在東南亞投資設廠，東浦精密 (3290-TW) 完成台灣廠區布局在去 (2022) 年開始產生綜效，今年首季由虧轉盈，並進入策略性中期發展階段，將投資 5 億元赴泰國設廠，同時，規劃持續布局越南市場，主要看好耳機和音箱相關消費性電子、車用領域、網通產業需求。

東浦精密 2023 年首季營運走升，並較去年同期由虧轉盈，首季營收 3.65 億元，毛利率 21.17%，季減 0.61 個百分點，年增 15.49 個百分點，稅後純益 929 萬元，並較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.09 元。

東浦精密在 2022 年稅後純益 1.17 億元，每股純益 1.17 元，爲近 3 年新高，在完成短程立足台灣之後，擬進行中程策略布局，在東南亞進行長期投資設廠，分散生產地風險。

塑膠射出及模具廠東浦精密 3 月董事會通過，考量長期產銷發展、產業供應鏈影響及國際趨勢等，董事會通過將透過自有資金與銀行借款，進行泰國子公司設立，公司目前評估建廠用地作業完成，預計投資新台幣 5 億元在泰國設廠，4 月起分階段完成廠區建置，並以投資現有廠房設置生產。

東浦精密泰國廠投資進程規劃，預計在 2023 年中完成土地交割，並分階段完成廠區建置，預計年底完成廠區一期建置，並於明年初投入量產，使消費性電子和車用產品與客戶加深布局。

且東浦精密集團也觀察到近年網通產業部分指標公司，陸續在北越設立據點，故集團之轉投資公司也開啟北越據點增設，目前轉投資公司已完成北越新子公司之設立，希望藉此次供應鏈移轉契機，加大切入網通領域產品，且更完善東南亞生產據點分散的布局。

東浦精密 2023 年前 4 月營收爲 5.32 億元，年增 32.87%，法人估 2023 年第二季營收將可維持首季 3.65 億元水準，下半年進人市場旺季，訂單能見度也逐步提高，預售全年營收將可維持去年 17.95 億元或之上，但在獲利面則在有利產品結構及經營的綜效加持之下，全年期待優於去年表現。