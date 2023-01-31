馬雲頻會泰國首富 謝氏旗下正大企業國際股價兩天暴漲500%

中國阿里巴巴創始人馬雲，近日與泰國首富、卜蜂集團（又稱正大集團）資深董事長謝國民在香港會面，這是兩人不到一個月內第二次碰面，引發外界雙方合作聯想，正大企業國際股價近兩日股價應聲暴漲逾 500%。

《財聯社》報導，港股正大企業國際股價近兩日累計最高飆漲逾 500%，周二（31 日）收盤狂漲 251.88%，報 4.68 港元。

值得一提的是，正大企業國際的市值偏小，既使周二股價上漲逾兩倍，市值仍只有 11.7 億港元，而且大部分股權落在前兩大股東手中。

正大企業國際為卜蜂在港股的上市平台，卜蜂持股 53.1%，主要從事生化、工業業務。該公司董事會主席謝吉人（謝國民長子）擔任卜蜂董事長，也是中國平安董事。

此外，日本五大商社之一的伊藤忠商事株式會社，也持有正大企業國際 25% 股權。而「股神」巴菲特掌舵的波克夏，是伊藤忠股東。

香港《經濟日報》報導，知情人士透露，馬雲在香港與謝國民，及其三子、正大行政總裁謝鎔仁會面。

上月馬雲曾赴泰國曼谷考察卜蜂，並獲謝國民親自接待。當時謝國民率領數十人親自接待，排場盛大。1 月 5 日，馬雲也現身曼谷迦南隆拳場貴賓席，觀看泰拳比賽，隨後由謝吉人及其妻子陪同，在曼谷當地一家著名大排檔就餐，還與老闆合影。

近來馬雲與謝氏家族成員多次會面，也讓外界對雙方投資合作的猜測不斷升溫。

事實上，馬雲與謝氏家族早有交集。2016 年底，卜蜂就曾與阿里巴巴、螞蟻金服簽訂協議，在多個領域合作。螞蟻金服也曾投資卜蜂旗下 Ascend Money，試圖打造泰版支付寶。

謝國民為謝氏家族第二代掌門人，與其兄弟謝正民、謝大民、謝中民均為泰國前十大富豪。謝氏家族掌控的卜蜂，不僅是泰國最大私人公司，也是全球最大華人跨國公司之一，跨足零售、電信、房地產、金融等行業，版圖遍布中國、歐美、東南亞等地區。