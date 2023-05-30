GIS-KY估營運下半年較優 光學模組後年量產

鴻海 (2317-TW) 集團旗下觸控模組廠 GIS-KY(6456-TW) 董事長周賢穎表示，目前客戶持續調整庫存，預計下半年狀況會比上半年好，而公司也持續拓展光學模組等新品，預計可在明後年相繼看到成效。

周賢穎表示，客戶都在還在調整庫存，不過，第二季有看到需求增加，下半年會比上半年好，但跟去年相比還是會衰退。稼動率目前因需求較弱也較低，預計第三季旺季之後才會往上提升。

產品佈局方面，周賢穎表示，AR、VR 產品去年還有很高期待，但去年出貨量低於本來預期，被廣泛使用仍需要時間。而業成美系客戶今年推出首款 MR 裝置，業成也提供貼合光學模組服務。

指紋辨識方面，周賢穎表示，去年開始量產，今年下半年等新產品量產，明年有機會看到較大成長；車用抬頭顯示器 (HUD) 預計明年量產、光學模組則估 2025 年有較明顯貢獻。

產品比重來看，業成表示，去年 NB 占比提升至 3 成、平板 59%、手機約 1 成，今年手機還會略降，整體比重差異不大。

因應客戶及市場需求，業成持續推動海外布局，周賢穎透露，目前內部評估地點包含越南、印度、墨西哥，其中，墨西哥可能規劃車用產能，不過都還在討論階段，最快要到明年才會明朗。

業成 30 日股東會除了承認去年財報及通過各項議案外，也完成董事改選，4 席董事長，大股東鴻海的法人代表改為半導體事業群總經理陳偉；3 席獨董中，則有 2 席異動，分別是謝明惠和陳俐吟，公司表示，女性董事進入董事會，有助強化公司治理。