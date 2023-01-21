〈春節何處去〉七股鹽山新裝置藝術迎客 中保航棧綠洲串連桃園周邊商圈

春節假期連續達 10 天，計畫出門走春的話，臺鹽 (1737-TW) 推薦可前往「苗栗通霄觀光園區」、「嘉義布袋鹽山」、「台南七股鹽山」等地走走，而中保科技 (9917-TW) 集團旗下復興空廚的復興航棧大園總店，全新升級改裝為「航棧綠洲」美食聚落，也可成為旅客休憩駐足的最強美食中繼站。

中保科技指出，「航棧綠洲」店址位在桃園機場跑道一角，二樓是最熱門的觀賞飛機起降打卡點，餐廳旁是大人小孩都喜歡的甜品店「哈比怪人之甜館」，適合全家出遊或是情侶約會。

中保科技「航棧綠洲」店址位在桃園機場跑道一角，二樓是最熱門的觀賞飛機起降點。(圖：中保提供)

臺鹽指出，鹽山位於台南濱海區七股，2023 年特別規劃以鹽工為意象的裝置藝術「鹽擔下的獨白」，以最費力的挑鹽上堆動作，呈現勇敢無懼的精神。同時，配合「鹽擔下的獨白」裝置，園區特別打造扁擔、台車、鹽包等復古擺設，並推出獨家「天日曬鹽」活動，以簡易道具組搭配日照、濃滷水，即可收成日曬結晶鹽。

臺鹽因應春節，特別企劃免費「鹽工技能檢定」活動，凡通過擔鹽、扛鹽包等任務者，將可獲頒合格證書，並領取精美小禮或一年內免費入園資格、咖啡第二杯半價等優惠。另有「擲鹽包」換台鹽「發財水」活動，新的一年，就是要祝福遊客財鹽滾滾來。

七股鹽山曾被日媒譽為「全台磁場最乾淨之地」，來到鹽山除了淨化磁場、補充正能量外，更不能錯過鹽滷豆花、鹹冰棒、鹽山咖啡、膠原蛋白霜淇淋等特色餐點，搭乘遊園小火車、觀賞街頭藝人精彩表演，享受最 chill 的旅遊。沿著七股鹽山向北行駛，即抵嘉義「布袋鹽山」，吹拂鹹味海風，美麗彩霞下映耀山形白金，感受鹽田風采，值得拍張網美照留念。

春節寒流襲台，「臺鹽通霄觀光園區」特色海洋溫泉泡腳溪，將製鹽產生的溫熱海水再利用，打造「類溫泉」泡腳池，補氣又養生，深獲旅客青睞。鹽來館內介紹豐富鹽業相關知識與多功能用途，並祭出 DIY 幸運鹽吊飾優惠，另廠區巨型「台塩海洋鹼性離子水」親水廣場、鹽鄉小棧等休憩設施，多元豐富內容，寓教於樂，適合親子、三代家庭同行。

中保科技集團旗下復興空廚的復興航棧大園總店，全新升級改裝為「航棧綠洲」美食聚落，也成為旅客休憩駐足的最強美食中繼站，二樓飛機觀景台還規劃百坪戶外用餐美食區，可以悠閒喝風味啤酒、吃輕食炸物，360 度欣賞飛機起降。

中保科技指出，桃園「航棧綠洲」周邊還包括新光影城、Xpark 水族館、IKEA 桃園店、環球桃園 A19 等大型商場，將一起建構成機場周邊最強的美建築娛樂聚落。

同時，中保科技指出，復興航棧大園總店，最近全新規劃「航棧綠洲」美食聚落，二樓飛機觀景台可以看飛機、看夕陽、看夜景，還有美食與表演區，已成為桃園熱門的 IG 打卡新景點。

為迎接疫後解封商機，復興航棧大園總店近期擴大營業，以貨櫃餐廳形式開放美食店家進駐，最吸睛的莫過於二樓飛機觀景台，有著獨特的仙人掌沙漠造景，之前萬聖節還有應景的南瓜佈置，百坪戶外用餐區可以喝得到 cama café 的精品手沖咖啡，還有航棧披薩、帕里尼、炸物、義大利麵與風味啤酒，吸引許多飛機迷、情侶或是親子家庭前來，邊欣賞飛機邊享用美食。

中保科技「航棧綠洲」美食聚落，除了原有的人氣「復興航棧 · 幸福烘焙屋」，連紐約時報盛讚的「肉大人鍋物」副牌「肉大人快餐 Express」也同時進駐，這是復興空廚首家公路餐廳，將美式公路餐廳風格融入整體設計，入口處以放大的肉字作為主視覺，強化品牌特色，內裝則有著帶點復古與公路餐廳特色的訂製磚牆，整體以粉磚色作為主色調，風格輕鬆明快。店內可享用到肉大人的招牌酸菜白肉鍋、泡椒麻辣鍋、肉骨茶鍋等人氣迷你火鍋，還有老實麻辣乾拌麵、阿嬤紅蘿蔔肉燥飯、雞肉咖哩、日式牛丼、麻辣滷味、莓果冰棒等料理。