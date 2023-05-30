鉅亨美股雷達：市場關注債務上限決議表決 專家稱AI熱潮有望持續推升科技股走勢

美股重要看點：

美將公布 5 月經合會消費者信心等數據。惠普 (HPQ-US) 將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.721%。美股期貨週二 (30 日) 上升，道瓊期貨漲 0.02%，標普 500 期貨漲 0.62%，那斯達克 100 期貨漲 1.39%。

白宮和共和黨的談判代表周六 (27 日) 晚間達成原則性協議，以提高美國舉債上限，避免一場可能震動全球經濟的災難性違約，結束了長達數月的僵局。美國財長葉倫週五警告，若國會未能提高債限，聯邦政府最快可能在 6 月 5 日違約，較原本預估的 6 月 1 日有所延後。

美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 在一通長達 90 分鐘的電話上敲定了這項協議，他們接下來的任務是，克服兩黨強硬派議員的反對，讓這一框架協議最終在國會闖關成功。

接下來，眾議院議員將有 72 小時閱讀新的立法，再提交表決。麥卡錫表示，他將於週日再次與拜登會談、週三進行表決。

最新 MLIV Pulse 調查顯示，隨著美國經濟衰退風險驅使投資人湧向能在不景氣時帶來增長的股票，美國大型科技股今年有望進一步上漲。

在 5 月 22 日至 26 日進行的調查顯示，492 名受訪人士中，約有 41% 受訪者認為，今年最高投資報酬率，將來自於買入專注於獲利的優質股票，同時賣出那些令人失望的股票，像是持有蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 等股。

進入 6 月，美國利率和經濟情勢仍不明朗，提高了擁有強勁現金流和獲利前景光明的股票的吸引力，即使他們的價格已經處在高點。以科技股為主的那斯達克 100 指數已經收復了從 2021 年底高點至 2022 年低谷跌幅的一半以上，並且，隨著人工智慧 (AI) 受市場熱議，上漲動能持續推進。

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 認為，AI 熱潮並非泡沫，相關概念的上漲主要是受到市場情緒與真實營收數據雙重因素所推動。

Siegel 也表示，AI 概念股大漲提振了標普 500 指數，該指數可能成為「銀行業危機中的贏家」。他也說，不必擔心大盤股的信貸狀況，因為信貸狀況往往影響的是中小型企業。

標準普爾 500 指數今年迄今已上漲近 10%，主要受益於 Meta (META-US) 和輝達等公司的強勁漲幅，這兩家公司的漲幅均超過 115%。另外，微軟、蘋果、亞馬遜和 Alphabet 的漲幅均超過 39%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月標普 20 座大城市房價指數年增率 (%)，前值 0.4

美國 5 月經濟聯合會消費者信心指數，預估 101.3，前值 100

美國 5 月達拉斯製造業指數，前值 - 23.4

重要個股動態：

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 說，從長遠來看，輝達股價可能的確稍微被高估，但是短期來說，市場動能與投資人情緒確實可能促使股價表現優於本身，甚至無人可以推測將會漲到多高。

他將當前的 AI 熱潮與 1990 年代的網路泡沫時期進行了對比。他指出，網路泡沫時期「沒有盈利的公司股價獲得了超高的估值」。相較之下，輝達是一家「真正的優質公司」。