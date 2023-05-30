〈台北國際電腦展〉動力-KY全年拚逐季走揚 伺服器有望明年出貨、2025年放量

動力 - KY(6591-TW) 董事長許文昉今 (30) 日表示，隨著 NVIDIA RTX 4060 系列陸續推出、RTX 4050 也將上市，期待需求回溫並帶動營收逐季成長；伺服器與車用風扇目前還處於測試階段，有機會 2025 年放量、顯著貢獻營收。

動力參加台北國際電腦展 (2023 COMPUTEX Taipei)，以「Beyond Limits, Beyond Today 動力無限」為參展理念，除了展示電競散熱風扇外，也大秀 5G 工控及車載相關散熱風扇產品，並以 IP68 風扇為展出亮點代表。

近期 AI 伺服器掀起熱潮，許文昉指出，目前伺服器產品正在與美系、歐系客戶合作開發新品，相較於其他供應商的交期需要 16-18 周，動力只需要 6-8 周，因此打入兩大伺服器供應鏈。

動力伺服器產品正處於驗證、試產階段，預計明年會開始出貨，2025 年出貨量會顯著跳升，營收貢獻同步成長。

車用風扇方面則是與歐洲 Tier 1 廠合作，不過由於認證時間較長，預計 2025 年才有機會進入量產。

動力預期，雖然 5 月營收與 4 月相當，不過隨著顯卡 4060 系列陸續推出，6 月營收有望進一步成長，期望顯卡新品陸續推出後，ASP 也有所提升，整體營運有望逐季走揚。

動力開發的 IP68 風扇系列，採用自動精密灌封技術，可達到防水、防塵、防潮、絕緣和防震性能的國際防護標準，成為客戶高效、可靠和耐用的散熱裝置，確保風扇在各種惡劣環境下長時間且穩定運作，從大幅提高工業設備的安全性和穩定性。

IP68 風扇自推出以來受到關注，切入工控、通訊、車載等產業領域，隨著專案進度如預期，有望在 2024 年完成驗證階段。