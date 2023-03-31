顯卡新品將放量出貨 動力-KY今年營收、毛利率逐季成長

散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 今 (31) 日舉行法說，董事長許文昉表示，雖然上半年客戶下單力道較為保守，不過看好 NVIDIA(NVDA-US) 中低階新款 RTX4070、4060 顯卡即將推出，今年營收、毛利率有望逐季成長，全年獲利維持去年水準。

許文昉指出，去年客戶庫存水位高，不過近期去化速度不錯，已經回到正常健康水位，預期今年第二季顯卡新品推出後，出貨量將逐步墊高，營收也有望呈現逐季走揚。

毛利率方面，動力去年第四季 NVIDIA 推出高階顯卡 RTX4090、4080，由於單價高帶動毛利率走高，不過目前上半年客戶下單狀況保守，第一季毛利率可能略低於 30%，但隨著中階顯卡 4 月放量出貨，營收放大下，毛利率同步逐季走升。

許文昉坦言，顯卡訂單能見度短，通常約 1-1.5 個月，加上前幾年礦災等問題，花一年多時間消化庫存，導致現今客戶是每天下單，但交期最長只有三周。另外過往 ASP 落在 89-97 美元，去年電競市場供不應求，單價有提升，今年變化還難以預測，不過目前是可以維持價格。

非電競領域方面，許文昉表示，伺服器與車用將逐步有成果顯現，期望兩年內後，兩項產品營收比重可以提升到 5-8%，其中伺服器會以白牌為主。

另外，車用則因布局時間較長，有與歐美、中國供應鏈合作，預計明年出貨量會開始提升，目前與歐洲 Tier 1 廠合作最為成熟，產品以前置系統應用居多，包含散熱器風扇、LED 車頭燈、行車電子控制系統等。

動力生產基地分別位於中國江西與東莞，其中江西廠比重達 8 成、東莞廠占 2 成，許文昉說，未來會朝向集中生產、提升產能效率，有意逐步縮減東莞廠規模。