國產董座：政府前瞻與公共建設 支撐房市正向

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長徐蘭英致詞時指出，雖然廠商投資因景氣放緩、利息走高關係趨於保守，但政府前瞻與公共建設預算規模仍創新高，支撐房市往正向發展。

徐蘭英表示，表示，預期世界各主要經濟體景氣成長放緩，國內房市將持續降溫，也將會影響預拌混凝土的銷售數量。根據經濟部統計處統計，台灣去年預拌混凝土總銷售量達 4458.1 萬立方米，年增 1.95%，國產去年銷售約 634 萬立方米，持平近年水準。

徐蘭英指出，雖然台灣受到全球經濟需求轉弱，外貿表現將受到影響，加上廠商資本投資也因為全球景氣疲弱、與借貸利率走高而轉趨保守，造成民間投資成長力道明顯放緩。

不過，政府前瞻與公共建設預算規模仍創新高，且房市政策抑制投機炒作，讓自住回歸市場主流，還有推行的危老都更及社會住宅等，改善結構面策略態勢不變，也都會支撐房市往正向發展。

此外，徐蘭英也看好，中央與地方政府持續推動軌道建設，將引導週邊土地開發利用，隨著公共建設及交通網絡陸續到位，將進而帶動區域的利多發展。

國產今日股東會也承認去年財報並通過各項議案，國產去年 212.79 億元，稅後純益 42.36 億元，年增 44.43%，每股純益 3.51 元，創歷年新高，每股配息 2 元，以今日收盤價 28.9 元計算，現金殖利率 6.9%。