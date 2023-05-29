債務上限協議提振風險偏好 避險美元吸引力降低

美元兌日元周一 (29 日) 小幅下跌，從 6 個月高位回落，因美國債務上限協議提振了整個金融市場的風險偏好，削弱了美元的避險吸引力。

美國總統拜登周日與眾議院議長凱文麥卡錫敲定了一項預算協議，將 31.4 兆美元的債務上限暫停至 2025 年 1 月 1 日，並表示協議已準備好提交國會表決。

受消息面影響，美元在亞洲時段短暫觸及 140.91 的 6 個月高點後走弱，貶至 140.50 日元，下跌 0.1%。整體美元指數也小幅下挫，至 104.23 附近，不過仍距上周的兩個月高點不遠。

避險美元回落之際，全球股市因來自華盛頓的利多消息而上漲，但英國在內的部分歐洲股市及美國股市正在休市，成交量低迷。

盛寶市場駐新加坡的市場策略師 Charu Chanana 表示，隨著美國違約的陰霾消退，可能最初會轉向風險偏好，但焦點還是可能很快轉變，因為要眾議院和參議院在 6 月 5 日之前達成協議，仍有許多困難要克服。

樂觀的情緒也讓對風險敏感的澳元和紐西蘭元脫離上周的六個月低點。澳元上漲 0.25% 至 0.6535 美元，而紐元小升 0.26% 至 0.6063 美元。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周五表示，如果國會不在 6 月 5 日之前提高 31.4 兆美元的債務上限，政府將違約，她此前曾表示違約最早可能在 6 月 1 日發生。

美元兌歐洲貨幣仍然強勢，歐元兌美元下跌 0.1% 至 1.0722 美元左右，而英鎊則小幅走軟至 1.2344 美元。