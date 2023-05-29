〈台幣〉熱錢蜂擁帶量升值9.6分 收30.652元站上3周來新高

熱錢蜂擁帶動新台幣強彈，新台幣兌美元今 (29) 日終場升值 9.6 分收在 30.652 元，創 3 周以來新高，台北及元太外匯交易市場成交量合計共 19.475 億美元。

外資大舉匯入帶動股匯雙漲，台股今天大漲 131 點、終場收在 16636.30 點；新台幣兌美元今天開盤隨台股揚升，盤中升破 30.7 元價位，一度強彈 1.43 角帶動匯價升至 30.605 元高點。

外匯交易員指出，新台幣今天在外資買盤帶動下，帶動匯價持續升值，近 20 億美元的成交量有將近一半都是外資買盤，緊抓新台幣升值趨勢，進口商也趁勢撿便宜買匯，反倒是出口商眼見新台幣轉升，拋匯力道轉弱。

觀察主要亞幣走勢，新台幣表現相對日元、韓元來得強勢。外匯交易員說，為避免新台幣升勢猛烈衝擊出口動能，中央銀行今天也分別在盤中、尾盤陸續進場調節，這也新台幣從盤中升值逾 1 角，最後以升值 9.6 分作收。

外匯交易員表示，在熱錢匯入挹注下，讓新台幣匯率從原本的盤整格局，轉為偏升態勢，如果資金仍持續匯入買超台股，新台幣兌美元匯價本周有望挑戰 30.6 元關卡，但關鍵仍在於外資態度及聯準會利率政策。

主要亞幣中，新台幣兌美元升值 0.31%、日元重貶 0.67%、人民幣續弱貶值 0.31%，新台幣在主要亞幣中走勢相對強勁。