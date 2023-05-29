【19:00直播講座】立法院三讀通過再生能源，產業隊長張捷帶你解讀能源產業

再生能源是近年的發展趨勢同時也是政府重點政策，為了因應再生能源快速增加，立法院於今 (29) 日三讀修正「再生能源發展條例」部分條文，重點有三

明定改建的建築物應設置一定容量的太陽光電 刪除離岸風電「不超過領海範圍」的定義 針對地熱發電相關規範，制定探勘、開發須經許可的規定，並明訂違規的罰鍰額度為新台幣 30 萬元以上 150 萬元以下。

具體內容如下

建築物的新建、增建或改建達一定規模者，除有受光條件不足或其他可免除情形外，起造人應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備，其中建築物範圍、一定規模、一定裝置容量與其計算方式、受光條件、可免除情形及其他相關事項的標準，由中央建築主管機關會同中央主管機關定之。 針對離岸風電，近年技術發展逐漸克服水深等條件，三讀條文刪除「不超過領海範圍」等定義的文字，擴大離岸風電可設置的範圍。 針對地熱發電，三讀新增有需要者，應向中央主管機關申請地熱能探勘、開發許可，取得地熱能開發許可者，其規劃設置之地熱能發電設備屬利用源自地表以下蘊含於溫泉的能源，應於地熱能發電設備運轉前，依《水利法》規定，向水利主管機關申請水權登記，且地熱能發電設備發電後的尾水應回注原地下水層達取用量 90％以上。

值得注意的是，離岸風電刪除不超過領海範圍的限制，將有機會使得離岸風電擴大設置，進而加速再生能源的建置，相關廠商就會有相當高的機會受惠。

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