廣華-KY獲新能源車訂單 樂觀看H2較H1大幅成長

汽車零組件廠廣華 - KY(1338-TW) 今 (29) 日召開股東常會，董事長余澤民指出，在新能源車市場開拓有成，近日成功取得多款自主和合資品牌的新能源車訂單，再加上既有客戶庫存回補需求，下半年有望較上半年大幅成長。

廣華說明，上半年營運仍受中國車市景氣不確定性，以及燃油車和油電車市場結構轉換交替的影響。

不過，新能源車的市場版圖開拓有成，余澤民透露，近日成功取得多款自主及合資品牌新能源車訂單，且為應用旗下 INS/IML/EPF 工藝技術的汽車內飾件，具有輕量化、環保製程等特性，不僅滿足品牌車廠供應鏈對環保規定的需求，也因新技術產品毛利較佳，有助精進獲利動能。

隨著中國新能源車滲透率提升，加上當地政府推動刺激消費政策，廣華表示，庫存回補需求回溫，看好下半年有望較上半年大幅成長。

廣華為壯大營運規模，也宣示後市四大發展策略，包括 (1) 引進多樣化表面處理技術，(2) 汽車內飾件表面材質、紋路設計及機構開發，(3) 產能擴充與 (4) 自動化設備導入。

廣華看好環保、輕量化汽車內飾件產品需求大增，廣華強調，持續加速多種新興及環保表面加飾處理技術開發，除了引進汽車真木、塑膠電鍍和雷射雕刻內飾件技術，也進行熱燙印、真空轉印等相關技術開發工作，並整合具有可發光、可觸控和智能化的汽車電子內飾件相關產品，提供一站式產品線滿足客戶對於不同表面加飾工藝的需求。

廣華目前已陸續於各生產基地導入自動化設備，生產旗艦廠─東莞廣澤新建工廠已於第一季完成機器架設並投入量產，自動倉儲系統裝設完成預計本季試車。