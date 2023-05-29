美國達成債務上限協議 澳元、紐元周一走升

在美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 達成暫停美國債務上限協議之後，消除了市場的一個不確定性來源後，澳元和紐西蘭元周一 (29 日) 轉強。

澳元在上周意外下跌 2%，至六個月低點 0.6490 美元之後，周一盤中上漲 0.2% 至 0.6528 美元。經過數周的談判，拜登與麥卡錫達成協議，將債務上限暫停至 2025 年 1 月，只待國會通過。加上鐵礦砂與銅價的反彈，都幫助澳元走高。

然而，包括對中國經濟復甦的擔憂、對美國利率在更長時間內保持高位的押注、以及疲軟的國內數據，預計仍使澳元承壓。

同樣在上周慘跌 3.6%，至半年低點 0.6034 美元的紐元，也在周一上漲 0.1%，至 0.6052 美元。紐西蘭央行此前發表鴿派言論，表示已經結束這一階段的升息，令市場感到意外。

澳洲聯邦銀行資深外匯策略師 Joseph Capurso 預計，本周可能是波動的一周，美元在過去幾周上漲 3% 之後，可能會在本周初期陷入盤整。

美國聯準會首選的通膨指標核心 PCE，上周公布數據強於預期，加上強勁的美國消費者支出，市場現在轉而傾向聯準會下個月可能再升息 1 碼，並在今年餘下時間保持這一利率不變。

相較之下，市場認為，除非澳洲公布的最新通膨數據意外飆升，不然預計澳洲央行下個月將維持利率不變。