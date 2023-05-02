澳洲央行意外升息 刺激澳元衝高約1%

澳洲央行周二 (2 日) 意外升息，並表示由於通貨膨脹仍然頑固，未來可能仍需進一步收緊貨幣政策。

澳洲央行將其現金目標利率上調 25 個基點至 3.85%，來到 2012 年以來最高水準，市場原本預期在 4 月暫停升息後，央行將繼續維持當前利率。

澳洲央行決策公布後，澳元上漲 1.15%，至 0.6707 兌 1 美元。

在貨幣政策聲明中，澳洲央行表示，「可能需要進一步收緊貨幣政策，以確保通膨在合理的時間範圍內回到目標，但這將取決於經濟和通膨的演變情況。」

最新數據顯示，澳洲通膨在 2023 年第一季為 7%，儘管已從去年 12 月觸及的 30 多年高位回落，但仍遠高於澳洲央行 2% 至 3% 的目標範圍。

央行預計，2023 年通貨膨脹率仍將遠高於目標範圍，預計年底將達到 4.5%。澳洲央行重申，通膨可能要到 2025 年年中才能觸及其目標範圍。

央行總裁 Philip Lowe 表示，央行仍努力在經濟成長和抑制通膨之間保持平衡，但他警告說，實現軟著陸的道路「仍然很狹窄」。

Lowe 還表示，央行可能會考慮更多升息，儘管它們的時間和幅度將在很大程度上，取決於未來的經濟線索。 他補充說，勞動力市場仍然吃緊，隨著經濟成長放緩，未來幾個月失業率可能會上升。