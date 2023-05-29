緊急時啟動停機核電機組？經長：要與國會溝通、取得社會共識

副總統賴清德日前透露「相關單位正規畫讓停機的核電機組維持緊急使用效能」。對此，經濟部長王美花表示，在極端狀況下讓核電延役，除了涉及安全使用機組外，也要與國會溝通並取得社會共識。

賴清德日前出席校園座談會，與會學生提問，當發生天災或戰爭等極端情況導致天然氣無法進口，要如何維持供電穩定？賴清德對此回應，有關單位正在規劃，讓已停止運作的核電機組在緊急狀況維持緊急使用效能，引發外界高度關注。

王美花今天出席 2023 歐盟創新周，她在會前受訪時針對核電機組能否延役的議題，從現狀及法規兩層面進行說明。

王美花指出，目前三座核電廠的機組，核一、核二已經相繼除役，只剩核三還在運轉，但核一的乾貯還無法使用，核二則是還沒興建；另外，核一、核二電廠爐心仍有燃料棒，這部分則由台電進行安全維護。

至於在緊急、極端情況下要如何維持供電穩定？能否啟動已停機的機組因應？王美花表示，因極端事件而使核電延役，這部分涉及核子反應設施管制辦法，除了要與核能安全主管機關、專家討論如何安全使用，也要與國會溝通並取得社會共識。

媒體追問，緊急情況讓核電延役是否代表非核家園政策開始鬆動？對此，王美花則強調，會從法治面及社會面進行溝通。

王美花強調，台電這幾年陸續增加燃氣機組及再生能源供電與靈活調度，也針對用電尖峰時段增加供電量，確保供電穩定。