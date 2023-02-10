嘉威生活1月起進入旺季 今年營收續挑戰歷史新高

餐具及廚具供應商嘉威 (3557-TW)1 月起進入旺季，公司分析，美國大型通路整體庫存調整可望在第二季結束，但因應核心客戶未來需求，嘉威持續加強產品品項的延伸，除了原本的餐具、廚房工具外，進一步延伸至寵物、衛浴、嬰兒等產品線，擴大在各大零售客戶滲透率。

嘉威生活 2023 年 1 月營收為 6.11 億元，月增 3.31%，年減 39.5%，但仍是歷年單月營收第四高表現，公司指出，顯示目前仍有在旺季效應。預期今 (2023) 年第二季零售業庫存調整告一段落，加上 Walmart 等四大核心客戶滲透率的提升，嘉威今年在全年景氣逆風中，目標仍繳出優於去年成績。

雖然全球面臨清庫存的狀況，但嘉威主管指出，餐具與廚房用具屬於民生必需消費品，嘉威受到庫存衝擊不如消費性電子來的大。尤其以 Walmart、Costco 等美國前三大的零售通路的銷售來看，雖然通膨、升息因素干擾，但營收力道維持強勁走勢，其中 Walmart 甚至調高全年營收成長至 6.5%，Retail leader 的研究報告顯示，過去年收入達 10 萬美元以上（定義為較高收入的消費者）有進入平價賣場消費的趨勢，挹注 Walmart 生活雜貨產品的營收成長。

嘉威 2022 年全年營收 56.21 億元，年增 6.03%，2022 年前三季營收 42.5 億元，毛利率維持在 35.22%，稅後純益 4.23 億元，年增 0.6％，每股純益 5.26 元。