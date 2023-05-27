戴琪APEC會議場邊會晤王文濤 不滿中國針對美企行為

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 與中國商務部部長王文濤週五 (26 日) 於亞太經合會部長會議中進行場邊會晤，除了討論美中貿易關係在全球經濟中的重要性，戴琪向王文濤表示，美方對中國針對美企的行為感到不滿，認為中國以國有企業為主的非市場經濟發展策略不妥。雙方會後皆強調，美中願持續保持對話。

美中情勢緊張的陰影下，亞太經合會部長會議 5 月 25 至 26 日在美國底特律 (Detroit) 登場，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 與中國商務部部長王文濤進行場邊會面，這是美國總統拜登政府上任以來，美中官員首度在華府舉行內閣級會議。

戴琪和王文濤週五會面，這是美國總統拜登政府上任以來，美中官員首度在華府舉行內閣級會議 (圖片：shutterstock)

美國貿易代表辦公室 (USTR) 週五聲明表示，戴琪與王文濤討論美中貿易關係在全球經濟中的重要性，強調雙方有必要持續往來，討論保持開放溝通管道的重要性。

聲明還提到，戴琪向王文濤表達，關切中國以國有企業為主的非市場經濟發展策略，並不滿中國針對美國企業的行為。

此前，美國記憶體大廠美光 (Micron) 未能通過中國安全審查，禁止中國關鍵基礎設施商購買美光產品。

中國商務部表示，赴美國參加亞太經合組織 (APEC) 貿易部長會議的王文濤，與戴琪就中美經貿關係和共同關心的區域和多邊議題進行坦誠、務實、深入的交流。

商務部聲明提到，中方就美對華經貿政策、經貿領域涉台問題、印太經濟框架、301 關稅等重點問題提出關切。雙方同意繼續保持交流溝通。