〈商品報價〉美元走強打擊出口需求 黃豆小幅收低

芝加哥三大農產品期貨周四 (25 日) 漲跌不一，黃豆期貨收低，因美元走強可能加重打擊出口需求；玉米與小麥則小幅上漲。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 微跌 0.04%，報每英斗 13.24 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.72%，報 24.649 美元。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 上漲 0.6%，報每英斗 5.9075 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.65%，報 22.88 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 上漲 0.3%，報每英斗 6.0425 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 維持 6.13 美元不變。

美國農業部公布出口銷售報告顯示，截至 5 月 18 日當周，美國黃豆總銷量達 11.61 萬噸，低於市場預期。交易商說，美國黃豆出口銷售疲軟並不令人意外，因為中國進口減少，巴西產量又創新高，導致黃豆現貨價格下挫，而且每年的此時並非美國黃豆出口旺季。

分析師表示，美元指數連漲 4 天，並創下二個月高點，使美國商品對進口商的吸引力降低。此外，美國黃豆春播進度良好，今年產量可望創新高，大幅提高供應前景，也使黃豆價格承受壓力。