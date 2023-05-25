〈商品報價〉多頭獲利了結 小麥回吐漲幅下挫3.2%

芝加哥三大農產品期貨周三 (24 日) 漲跌不一，其中小麥因多頭獲利了結下挫 3.2%，回吐了前日的漲幅，黃豆與玉米則收漲。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 下挫 3.21%，報每英斗 6.0225 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 2.54%，報 6.13 美元。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 上漲 1.69%，報每英斗 5.8725 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 0.13%，報 23.03 美元。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 0.15%，報每英斗 13.245 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.32%，報 24.827 美元。

小麥前日因俄烏關係而大漲，但市場認為缺乏支撐價格基本面，使投資人獲利了結，Archer Financial Services 農業風險專家 Scott Harms 表示「美國小麥無處可去」。分析師指出，價格低廉的小麥在中國出現過剩情況，促使玉米和豆粕需求降溫。

交易商表示，市場擔心美國債務上限談判陷入僵局，也打壓商品市場的情緒。

另一方面，美國中西部的乾旱氣候引起關注，研究公司 AgResource 認為，現在擔心還為之過早，如果乾旱預測維持至 6 月初，那就是牛市開始的時候。