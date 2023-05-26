「周杰倫概念股」巨星傳奇通過港交所聆訊 即將啟動全球招股

「周杰倫概念股」巨星傳奇周三（24 日）通過港交所聆訊，意味著巨星傳奇即將啟動全球招股。

據《證券時報》報導，雖然巨星傳奇股東名單中並未見到「亞洲天王」周杰倫，卻又處處與周杰倫有關。招股書顯示，葉惠美、楊峻榮、馬心婷、陳中透過各自控股公司持股，並作為一致行動人，合計佔公司上市前股份的比率高達 64.5%。而這四人皆是周杰倫家庭、事業核心人物。

聆訊資料顯示，巨星傳奇業務主要包含部分，一是新零售，二是 IP 創造與營運。其中 IP 創造與營運還能與新零售產生協同效應，作為營銷工具之一，推廣新零售產品。

IP 創造與營運主要透過與周杰倫等明星深度綁定，透過媒體內容製作、活動策劃、明星 IP 管理等創造系列周邊產品，然後透過推廣平台引流，賦能新零售的產品開發及供應，透過電商渠道，比如抖音、天貓、快手、巨星優選應用程式（App）等觸達終端消費者，完成業務閉環。

值得一提的是，魔胴咖啡是巨星傳奇新零售業務的主要收入來源。魔胴咖啡是一種防彈咖啡，源自「生酮」概念，即人體可以在不吃碳水化合物的情況下燃燒脂肪。防彈咖啡的概念於 2004 年首次在美國推出，並自 2016 年起在中國商業化。

數據顯示，自 2019 年至 2022 年，巨星傳奇營收分別為人民幣（下同）8,658.5 萬元、4.57 億元、3.65 億元、3.44 億元，自 2020 年開始出現下降趨勢。但該公司毛利非常高，維持在 60% 左右。淨利潤方面，2019 年至 2022 年分別為 2,271.9 萬元、7,563.1 萬元、4,289.1 萬元、6,489.8 萬元。

聆訊資料顯示，巨星傳奇的新零售業務與 IP 創造及營運均十分依賴周杰倫。除了深度捆綁周杰倫，2021 年 11 月，巨星傳奇和劉畊宏及妻子王婉霏簽訂獨家代理，由其負責管理劉畊宏和王婉霏在中國的商業活動。