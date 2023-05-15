周杰倫、五月天門票賣瘋了 中國線下演唱會市場迎「報復性」復甦

「亞洲天王」周杰倫、「情歌王子」張信哲、五月天等藝人在中國扎堆開唱，且一票難求，顯示線下演唱會市場在歷經三年沉寂後，終於迎來「報復性」復甦。

據《券商中國》報導，據不完全統計，今年全中國至少將迎來 200 多場演唱會，周杰倫、林俊傑、五月天、張韶涵、劉若英、任賢齊等高人氣歌手相繼宣布舉辦（巡迴）演唱會，覆蓋 40 餘座城市，大大小小的音樂節更是數不勝數。

在消費端，周杰倫七場演唱會共 14 萬張門票，瞬間秒殺。周杰倫周日（14 日）在香港中環海濱活動空間舉辦演唱會，這已經是他在 5 月 5 日至 14 日期間第七場演唱會，但現場仍然座無虛席，不僅場內 2 萬人坐滿，場外還有上萬人「蹭聽」，碼頭、公園草地、場外欄、遊艇等地方都擠滿了粉絲，成為該場地個人演唱會最多場次和最多觀眾的歌手。

周杰倫的演唱會可謂是一票難求，現場甚至發生門票搶劫案。據《大公報》報導，5 月 11 日晚，周杰倫中環海濱演唱會門外，一男子被搶走兩張門票，價值約 1,760 元港幣。

「五月天北京鳥巢演唱會」也在近期正式開票，居然五秒內近 30 萬張門票就賣光，歌迷甚至因此質疑主辦單位與黃牛勾結。「誰搶到了五月天門票」、「五月天周邊部分酒店房型已售罄」等話題更直接衝上熱搜。

除了一票難求之外，五月天演唱會的官方螢光棒也引起關注：今年新版官方互動 LED 螢光棒售價人民幣（下同）140 元，幾乎是舊版螢光棒（45 元）。在淘寶旗艦店內，這款螢光棒月銷量已超過 4 萬個，以單價 140 元計算，銷售額超過 560 萬元。

飛豬數據顯示，五一假期演唱會、音樂節所在地周邊酒店預訂量較去年同期暴增逾 20 倍，部分熱門酒店甚至「一房難求」。

五月天將於本月底至 6 月初在北京鳥巢舉辦演唱會，大麥網的數據顯示，目前票價從 355 元至 1,855 元全部顯示「缺貨登記」，與「搶票難」一同登上熱搜的還有「五月天演唱會附近酒店預訂增九成」。

演出市場「報復性」復甦也為文化演藝公司、設備公司等帶來商機。例如，受益於演出市場景氣回升，舞台燈光設備重量級企業浩洋股份延續去年增勢，上季營收和淨利潤分別為 3.30 億元、9,965.54 萬元，較去年同期激增 42.47%、62.65%。