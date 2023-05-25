〈財報〉美團Q1轉虧為盈 營收超預期

中國外賣巨擘美團周四（25 日）公布上季財報，受惠中國疫情開放和消費復甦推動外送和旅遊業務成長，並在阿里巴巴 (9988-HK) 旗下餓了麼（Ele. me）、字節跳動的抖音等競爭對手環伺下仍繳出亮麗成績單，該季營收、獲利均超預期。

美團 (3690-HK) 港股周四收跌 3.37%，報每股 126 港元。

財報顯示，美團第一季（截至 3/31）營收成長 26.7% 至人民幣 586.2 億元（以下單位皆同），優於市場平均預期的 564.8 億元；淨利轉虧為盈，報 33.6 億元，遠超市場預期的虧損 2.104 億元，去年同期淨損 57.02 億元，2022 年第四季淨損 10.8 億元。

美團的應用程式除外送外還提供包括共享單車、訂票和地圖在內等服務，該公司第一季的核心商務業務營益成漲翻倍至 94 億元，而營益率比去年同期的 13.8% 大增至 22%，寫下單季最佳表現。

美團和許多同行一樣，也受惠新冠肺炎疫情後中國重新開放，消費者在餐飲、旅遊和機票方面的支出增加。不過中國的經濟成長復甦仍然不太平衡，經濟的一些領域並未達到最初預期的成長復甦。中國上周官方數據顯示，4 月零售銷售增速遠低預期。

有媒體報導指出，美團擊退競爭對手的部分手段是大舉招聘，以保持其在規模達 1 兆元的中國餐飲領域的領先地位。

大和資本市場 (Daiwa Capital Markets) 分析師 John Choi 表示:「中國農曆新年後，抖音的店內商品交易總額（GMV）成長放緩，因為面臨來自美團較低的傭金率和大型商家的行銷美元回扣的競爭日益激烈。」該分析師認為，美團的低傭金率和回扣可能會在 2023 年剩餘時間內持續下去。

研究機構 ChinaIRN 的數據顯示，美團仍然是中國最大的外送平台，在 1 兆的市場中佔有 69% 的份額。

展望第二季，美團表示將繼續深耕自動配送領域，通過科技創新積極助力生活服務。此外，美團拓展海外版圖的戰略也在穩步推進中，其在香港推出的外送平台 KeeTa 於本周正式上線，並推出 10 億港元激賞計畫，大和指其比 Deliveroo 及 Foodpanda 更具價格競爭力。