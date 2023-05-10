工號0716！中國移動迎來周杰倫「入職」

「亞洲天王」周杰倫周一（8 日）在中國廈門中國移動 (600941-CN) 咪咕元宇宙總部亮相，推出超寫實數智人「周同學」，與中國移動達成元宇宙領域系列合作，未來中國移動將以鼓浪嶼為場景，打造文旅「元宇宙」示範空間。

據《科創板日報》報導，周杰倫在現場推出「周同學」，這款由中國移動與好萊塢頂級特效團隊 WETA 打造的「周同學」，具有三重身份——中國移動動感星推官、中國移動 5G 元宇宙星際開拓官、中國移動 5G 視頻彩鈴推廣大使。

周杰倫從 2003 年代言「動感地帶」算起，可說是做了中國移動 20 年編外人員，當日下午，攜三重新身份的「周同學」終於「轉正」，入職中國移動，工號 0716。

周杰倫此番廈門咪咕行的背景，是當天下午中國移動咪咕與廈門市政府、鼓浪嶼景區簽訂「元宇宙」計畫。未來，咪咕將以鼓浪嶼為場景，結合世界文化遺產資源和 IP 價值，依托 5G + 算力網絡，實現沉浸式 MR 虛實場景互動，打造文旅「元宇宙」示範空間，中國移動咪咕元宇宙總部也在當日下午正式揭牌。

從咪咕元宇宙的業務布局來看，目前主要包括影片、遊戲、音樂、數智人，以及結合 XR 技術的落地場景應用。

「本質上還是內容產業。」一名參會行業人士表示，「咪咕的優勢在於背靠中國移動，有強大的數據中心、算力網絡、雲端運算的數位基礎設施支撐，以及渠道和用戶優勢。但另一方面，影片、遊戲等業務，目前行業競爭呈膠著狀態，咪咕整體而言，不是非常佔優勢」。

在 XR 的應用上，各家都在探索應用場景，規模落地也是一個問題。此外，這裡不由一家公司或一種技術能建設完成，必須與上下游企業的技術相結合，這不僅取決於中國移動和咪咕自身進度，也要看其他企業的進度。