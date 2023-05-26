〈紐約匯市〉美元指數連四紅 日元兌美元6個月來首破140大關 

美元指數周四 (25 日) 連續四天走高，創下 2 月底以來最長升勢。對美日貨幣政策分歧擴大的押注，使日元兌美元匯價自去年 11 月以來首度貶破 140 關卡。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.31%，至 104.21，續創兩個月新高。

美國公布上周初領失業金人數增加 4000 人，達 22.9 萬人，略高於市場預期，但前一周數據遭大幅下修，勞動力市場幾乎沒有疲軟跡象。同日，美國公布第一季國內生產毛額 (GDP) 成長率修訂值，顯示經濟成長確實放緩，但增幅自原先的 1.1% 上修至 1.3%。

Silver Gold Bull 外匯和貴金屬風險管理總監 Erik Bregar 表示：「今年絕對不會面臨人們談論的那種衰退情境，隨著這種押注降溫，利率正在攀升。若機率能夠達到 60% 或 70%，6 月就有可能再度升息。」

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，Fed 在 6 月會議上升息 1 碼的機率，目前約達 53%，高於周三 (24 日) 的約 36%。

除了經濟狀況，隨著債務上限談判持續進行，對美國可能陷入債務違約的擔憂，也在最近為美元帶來支持。歷經數日談判後，周四傳出雙方似乎正在縮小分歧的消息，但仍未達成協議。

與此同時，惠譽 (Fitch) 將美國的 AAA 債信評等列入負向觀察名單，警告若未能達成債務上限協議，主權債信評可能面臨下調風險。

數據顯示，歐洲最大經濟體德國今年第一季陷入經濟衰退，GDP 季減 0.3%，消息拖累歐元貶近 0.3%，報 1.0723 美元，是 3 月 24 日以來最低。

英鎊下跌近 0.4% 至 1.2320 美元，為連續四個交易日走貶。

加幣貶 0.35%，至 1.3636 加元兌 1 美元，處在近一個月低點。除了債限問題刺激避險資金湧向美元外，在俄羅斯淡化下周 OPEC + 開會將進一步減產的可能性後，WTI 油價挫跌逾 3%，而加拿大身為原油輸出大國，油價下跌也對加幣不利。

因美日貨幣政策分歧削弱日幣需求，日元兌美元周四貶破 140 大關，為去年 11 月以來首見。截稿前，日元貶近 0.5%，至 140.03 日元兌 1 美元。

截至台灣時間周五 (26 日) 約 6:00 價格: