美團搶佔香港市場！KeeTa來了

美團 (03690-HK) 大舉搶佔香港市場，旗下外送平台 KeeTa 周一（22 日）正式上線，且該平台不少餐品最低消費金額僅為 50 港元～60 港元，明顯比香港其他外送平台便宜。

據《證券時報》報導，被港人稱為「內地過江龍」的外送平台 KeeTa，周一上午 8 時正式在香港營業。旗下外送員專用應用程式（App）「KeeTa Rider」於 5 月 17 日登陸蘋果 App Store，叫餐 KeeTa 也於周日在各大手機 App 商城上架。

KeeTa 首階段試點為人流量較大的旺角及大角嘴，預定至年底覆蓋整個香港。為了引流，KeeTa 推出「10 億獎賞」計畫，包括餐飲優惠、免運費等，KeeTa 亦將為合作餐飲業者帶來流量與營銷資源支持。

KeeTa 說，每位註冊新用戶將獲得 300 元優惠券，折扣獎賞包括超值專區優惠券、「額滿」優惠券、免運費券等。

KeeTa 首批合作餐飲業者，包括麥當勞、美心、KFC、吉野家、Pacific Coffee 等，並涵蓋華御結、心粥館、堅信號等本地餐館。KeeTa 目前正與亞洲國際餐飲集團旗下的意樂餐廳、百分百餐廳、牛奶冰室等商談合作，未來將會有更多業者進駐。

美團為了布局香港市場，此前還在多個香港媒體渠道投放徵人廣告，啟動外送人員招募。港媒說，單車騎手外送員月收入最高可達 3.5 萬港元。

招聘文件顯示，美團正在招募電單車車手、單車騎手及步兵三種外送員。外送員的收入，由配送服務費、活動獎勵及組別額外服務費組成，其中活動獎勵部分設有新人獎賞、特別節日獎賞及活躍獎等獎項。

至此，香港外送平台市場將進入三足鼎立時期，即德國 Foodpanda、英國 Deliveroo 戶戶送及美團 KeeTa。

美團創始人王興此前在業績電話會議上表示，明白中港餐飲服務與市場推廣的區別，團隊亦需要時間學習營運模式，以建立公司全球營運模式。