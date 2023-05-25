台灣高鐵董座：通過疫情考驗 今年估運量增2成

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (25) 日召開股東常會，董事長江耀宗表示，前 4 月運量穩健成長，4 月更創下旅運 20.7 萬多人次的單月日均量歷史新高，可以很自信地向股東報告，運量逐漸回到疫情前水準，已通過疫情考驗，但今年仍不掉以輕心，審慎樂觀看待，估計今年全年旅運量為 6461 萬人次以上，年增約 20%。

江耀宗說明，今年將積極提升數位服務、加強擴大會員，對全年運量和營收審慎樂觀，儘管營運表現令人振奮，但疫後仍有未知挑戰，還是不可以掉以輕心。

高鐵估計，今年全年旅運量為 6461 萬人次以上，年增約 20%，將持續推動 TGo 高鐵會員召募及各項優惠活動，提供會員使用點數兌換商品的服務，另搭配多元化的會員行銷，進一步推升會員數與貢獻度。

同時，高鐵持續進行企業會員累積交易金額回饋活動，並推出指定車次優惠方案，以提升各車次使用率。

而為因應高齡化趨勢，高鐵也進行各車站設施改善方案，包括增設計程車乘車區活動無障礙斜坡板、建置公車月台無障礙延伸島、汰換車站油壓電梯等。

高鐵去年受疫情衝擊，運量自 7 月起逐步回升，全年共開出 54054 班次列車，年增 7262 班；座位利用率 53.31%，年增 3.43%，年輸運達 5416 萬人次，年增 1070 萬人次，增幅 24.62%，平均每日有 14.8 萬人次搭乘，年增 2.9 萬人次。

而在行車運轉方面，全年平均準點率 (誤點 5 分鐘) 為 99.47%，全年平均發車率扣除天災的影響後則達 99.99%。

高鐵股東常會中通過 111 年度營業報告書及財務報表承認案、111 年盈餘分派承認案。

為使股利政策依穩定、平衡的原則分派，以兼顧公司長期財務規劃，截至去年底，可供分配盈餘達 62 億 437 萬餘元，每股分配現金股利 0.67 元。