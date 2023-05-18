台灣高鐵簽列車採購契約 總價逾270億元 2027年投入營運

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (18) 日下午於日本東京與日立東芝聯盟 (Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC) 正式簽訂台灣高鐵新世代列車組採購契約，將採購 12 組 (144 節車廂) 新世代列車，採購金額約日圓 1240.91 億元(約新台幣 273 億元)，預計 2026 年起陸續交車，2027 年正式投入營運。

高鐵董事長江耀宗表示，台灣高鐵的核心系統是日本新幹線第一個海外輸出的成功案例，自 2007 年通車營運至今 16 年，旅運超過 7.7 億人次，在疫情過後也快速復甦，今年 4 月創造平均每日 20.7 萬人次，為歷史新高紀錄。

江耀宗認為，此次選擇日立東芝聯盟提出的最新 N700S 車種，作為台灣高鐵的新世代列車，將有效提升運能，並提供旅客更舒適的旅運服務。

台灣高鐵新世代列車預計 2026 年起陸續交車，2027 年正式投入營運，外觀將較現有 700T 列車更流線，並具有輕量化、高性能、節能和舒適等優點，且未來新車每個座椅均將提供 110V 插座，車廂配置有全彩 LCD 車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架等設備，可進一步提升服務品質。

台灣高鐵公司董事會 3 月中決議通過將「新增高鐵列車組採購案」決標予日立東芝聯盟，歷時近 2 個月的密集協商，於今日正式簽約，新世代列車將以 N700S 車種為參考車型。