旅運需求熱！和運租車攜手高鐵假期 拓旅遊版圖

看準來台旅客人數快速成長，加上國旅熱潮延續，和泰車 (2207-TW) 今 (18) 日宣布，旗下和運租車、iRent 共享汽機車攜手高鐵假期，共同打造交通串接的旅遊新服務，並藉此進一步拓展旅遊版圖。

和泰 iRent 目前服務據點遍布全台，不僅與一般大眾運輸串聯，更設置於高鐵各站四周，旅客可根據成員數、行李數量、行程規劃等搭配不同規格、類型的車款，而共享汽機車服務則是 24 小時不間斷。

和運租車此次深化與高鐵假期合作，即日起至 8 月 31 日，獨家推出「購買高鐵套票租 TOYOTA bZ4X 電動車送五星飯店住宿」行程，iRent 共享汽機車也結合高鐵假期多元取票專案，推出「手機取票 iRent 租車」的超值方案。

和運租車說明，此次主打「高鐵票 + 租車送五星飯店住宿」兩人同行最低每人 6500 元起，費用包含台北 - 左營標準車廂對號座來回高鐵票、bZ4X 電動車租用 24 小時，以及高雄義大皇家酒店或台北福華大飯店 1 晚 (含早餐及野餐點心組)。

而 iRent 共享汽機車則看準現代人更多元、彈性的移動習慣，結合高鐵假期多元通路取票的方案，共同推出「手機取票」超值專案，民眾透過高鐵假期網站購買 iRent 6 小時或 10 小時方案，即可靈活租車，且台北 - 左營來回高鐵票 + iRent 時數，兩人同行最低只要每人 2615 元起。