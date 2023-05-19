旅運需求強勁 台灣高鐵加自由座車廂7月再增班

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (19) 日宣布，由於旅運需求熱絡，規劃自 7 月 1 日起，每周再增開 9 個班次列車(南下 6 班、北上 3 班)，屆時每周共提供 1025 班列車旅運服務，同時，5 月 21 日起周日下午部分列車自由座車廂數將增為 8 節。

高鐵說明，為舒緩周末收假北部路段北上自由座人潮，5 月 21 日起調整周日下午至晚間時段，台中站北上區間車的自由座車廂數為 8 節 (1 至 3 車、8 至 12 車)，包括 1546 車次 (16:04 發車)、1550 車次 (17:04 發車)、1554 車次 (18:04 發車) 和 1558 車次 (19:04 發車) 等共計 4 班列車。

而由於平日通勤和商務需求強勁，傍晚通勤時段旅客人潮大，因此，每周一至周四已增開的 1549 車次南下列車，經觀察旅客搭乘狀況，7 月起將納入常態時刻表。

另一方面，據高鐵近期運量分析，旅客於周末出遊或返鄉旅運需求旺盛，因此，本次增班特別規劃於周五下午增開 2 班次南下列車、周日下午至晚間增開 3 班次北上列車，其中，增開的 1336 車次抵達端點站時間為 00:05，將超過過去末班列車時間。