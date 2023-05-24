鉅亨美股雷達：市場關注Fed會議紀要及債務上限 ChatGPT付費服務預設微軟Bing搜尋引擎

美股重要看點：

美將公布 Fed 會議紀要。美國 10 年期公債殖利率來到 3.679%。美股期貨週三 (24 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.33%，標普 500 期貨跌 0.35%，那斯達克 100 期貨跌 0.41%。

Fed 會議紀即將公布。在本月的政策聲明中，刪除暗示更進一步升息的措辭，坦承金融條件已更緊縮，但也沒有完全排除進一步升息的可能性。主席鮑爾隨後在記者會上表示，未來的行動將取決於經濟數據和事件發展，但在就業市場依舊吃緊、通膨仍高漲的背景下，鮑爾認為今年降息並非合適之舉。

市場對 Fed 將在今年稍晚降息的預期，也和幾位 Fed 官員的看法形成強烈對比，從官員們最近發表的言論來看，多數人似乎傾向 6 月再次升息，就算最終暫停升息，也會是有條件的。

美國朝野兩黨的舉債上限談判卡關，Fed 主席鮑爾周二 (23 日) 在一場與眾議院民主黨人的閉門會議中，重申 Fed 沒有扭轉債務違約後果的工具，除此之外未對兩黨協商或貨幣政策前景有進一步評論。

知情人士透露，鮑爾在這場雨新民主黨人聯盟 (New Democrat Coalition, NDC) 的會議中表示，Fed 沒有可以減輕美國政府債務違約後果的工具，呼應他在公開場合一貫的談話，此外並未多談和債限相關的話題。

帶領該溫和派聯盟的新罕布什爾州眾議員 Ann Kuster 表示，周二與鮑爾的談話圍繞在美國經濟上，鮑爾告訴議員們，「美國經濟開始好轉，但通膨仍高處在 4-5%，他仍然感到擔憂。」

貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder 表示，隨著市場持續關注美國經濟放緩和債務上限決議結果，如今正有驚人的場外現金在靜候決議出爐後入場。

Rieder 表示：「我從未見過這麼多現金在場外觀望。」他認為債務上限協議很有可能會在最後期限到來之前完成，否則美國很快將面臨沒有現金支付所有賬單的可能性。他也說，美國債務違約對市場的破壞將是「重大的」。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

微軟 (MSFT-US) 周二 (23 日) 表示，自家必應 (Bing) 將成為 OpenAI 聊天機器人 ChatGPT 預設使用的搜尋引擎。

這是微軟與 OpenAI 公司的最新合作，這兩家是生成式人工智慧 (AI) 領域的重要企業，微軟已向 OpenAI 投資數十億美元，並在搜索、電子郵件、Word 文檔、Excel 電子表格中使用 OpenAI 的 AI 聊天機器人技術，而現在將要分析數據。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果週三 (24 日) 宣布全球開發者大會 WWDC 的活動時程，將於台灣時間 6 月 6 日至 10 日以線上形式舉行，並揭曉相關活動日程。

蘋果 (AAPL-US) 公布資訊顯示，今年 WWDC 主題演講將於美國時間 6 月 5 日上午 10 點 (台灣時間 6 月 6 日凌晨 1 點) 舉行，屆時將透過 apple.com、Apple Developer App、Apple TV App 和 YouTube 等平台直播，並在直播結束後以隨選播放提供。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉執行長馬斯克週二 (23 日) 表示，特斯拉可能會在今年年底前為新超級工廠選址。

馬斯克週二受訪稱：「特斯拉在美國、德國和中國都設有超級工廠，並已打算在墨西哥建廠，特斯拉有可能在年底前選擇另一個工廠地點。印度頗有吸引力。當然對印度投資有興趣」，但馬斯克並未承諾一定會選在印度建廠。」