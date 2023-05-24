FOMC會議紀錄今晚揭曉、今年漲幅破百的輝達發布季報!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 19 分)

■ 道瓊指數：下跌 -89 點，跌幅 -0.27% 至 33043。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 -33.50，跌幅 -0.24% 至 13695.25。

■ 標普 500 指數：下跌 -11.25，跌幅 -0.27% 至 4147.50。

【今日總經數據】美國 FOMC 五月會議記錄、EIA 原油庫存變化。今晚輝達 (NVDA.US) 發布季報。

市場持續擔憂美國債務上限問題，今日亞洲股市普遍收黑。今日下午英國公布 4 月通膨數據，年增率高達 8.7%。居高不下的通膨數據，讓市場擔憂英國央行升息抗通膨之路尚未結束，也讓今日歐洲早盤主要經濟體全面下滑。

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二、美股盤前關注重點

1. 輝達 (NVDA.US) 將於今晚盤前發布 Q1 季報：對於此次季報，市場預期第一季營收約為 65.2 億美元，EPS 預估為 0.92 美元。輝達今年以來受惠於 AI 人共智能趨勢，股價漲幅已超過 100%，今日輝達也宣布與微軟 (MSFT.US) 和戴爾 (DELL.US) 合作。

與微軟的合作主要為將其 NVIDIA AI Enterprise 軟體集成到微軟的 Azure 機器學習中，以協助加速其 AI 計畫，另外還提供輝達的加速計算訪問，以加速 AI 模型的訓練和推理；今日戴爾與輝達宣布了一項聯合計畫 - Project Helix，指在讓企業能夠更輕鬆的生成 AI 模型，以快速、安全的提供更好的客戶服務、市場情報、企業搜索等。

2. Netflix 打擊密碼共享擴大到 100 多個國家：為防止 Netflix 用戶將密碼免費共享到家庭以外，近期再度擴大打擊 103 個國家，包含美國、英國、法國、德國、到週、新加坡、墨西哥、巴西等地區。郵件表示，一個 Netflix 只能在一個家庭中使用，付費用戶可以在家庭之外增加一個成員，但需額外付費，此費用在美國為每月 8 美元。

3. 谷歌宣布今起最大化廣告中引入生成式 AI：谷歌廣告總經理 Jerry Dischler 表示，今日起谷歌將在廣告中引入生成式 AI，商家只需提供自己的網站再點擊幾下，Google AI 就會開始了解商家的品牌，接著在商家的廣告系列中自動填入文字和其他相關素材資源，此功能也將可運用於 Google Ads 中新的對話式介面中。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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